В Хабаровске локализовали пожар в бывшем театре музкомедии
2025-09-22T07:02+0300
ХАБАРОВСК, 22 сен - ПРАЙМ. Остатки театра музкомедии в Хабаровске снова загорелись, пожар локализован, сообщили РИА Новости в МЧС региона.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске 3 октября 2024 года. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Жертв не было, была госпитализирована одна женщина с травмой. О полной ликвидации пожара краевой главк МЧС сообщил вечером 5 октября. Расследуются административные и уголовные дела по факту произошедшего ЧП. Сгоревший театр музкомедии начали сносить в январе. Остатки здания сохранять было нецелесообразно.
"Загорелся бытовой мусор и стройматериалы на восьмом этаже здания в бывшем театре музыкальной комедии на улице Карла Маркса. Вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 12.33 (5.33 мск). В 13.08 (6.08 мск) пожар локализован. Работы на месте продолжаются", - рассказала агентству представитель краевого главка МЧС.
В марте губернатор региона Дмитрий Демешин сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства на восстановление музыкального театра. На это требуется более 10 миллиардов рублей, отмечал губернатор. В качестве единовременной материальной помощи всем работникам (333 человека) было выплачено по 20 тысяч рублей, сообщал глава региона.
Хабаровский краевой академический музыкальный театр – крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основан в 1926 году.
