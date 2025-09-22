https://1prime.ru/20250922/indeksy-862629040.html

Фондовые рынки США торгуются в слабом плюсе

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в слабом плюсе в понедельник, участники рынка ожидают новых сигналов для развития биржевого сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.30 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,04% - до 46 332,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,3%, до 22 699,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 6 676,03 пункта. "Американские акции отошли от исторического максимума, так как тихая неделя началась с того, что трейдеры в поисках новых катализаторов для дальнейшего развития рынка", - сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков. "Скорее всего, это всего лишь небольшое отступление фондового рынка, чтобы переварить (сильные) недавние успехи", - цитирует Блумберг заявление аналитика Miller Tabak Мэтта Мэйли (Matt Maley). По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.

