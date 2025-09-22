Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном снизились - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/indeksy-862632111.html
Фондовые индексы Европы в основном снизились
Фондовые индексы Европы в основном снизились - 22.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном снизились
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T19:36+0300
2025-09-22T19:36+0300
рынок
индексы
европа
dax
lufthansa
easyjet
торги
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,11% - до 9 226,68 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,3% - до 7 830,11 пункта, немецкий DAX - на 0,48%, до 23 527,05 пункта. Трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Бумаги немецкого производителя автомобилей Porsche AG упали в цене на 8,2% после того, как компания сообщила, что отложила выпуск полностью электрических моделей автомобилей на более поздний срок, а также понизила прогнозы на 2025 финансовый год. Теперь по итогам года показатель рентабельности по EBITDA ожидается на уровне 10,5-12,5% против предыдущего прогноза в 14,5-16,5%. Кроме того, как сообщил портал Tagesspiegel, в субботу случился сбой в ряде европейских аэропортов в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров. После этого в понедельник бумаги авиалинии Lufthansa подешевели на 1,4%, EasyJet - на 1,3%. Во вторник будут опубликованы предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны. Ожидается, что в сентябре показатель вырос до 51,1 пункта с 51 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250922/rynok-862631790.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, европа, dax, lufthansa, easyjet, торги, мировая экономика
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, DAX, Lufthansa, EasyJet, Торги, Мировая экономика
19:36 22.09.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном снизились

Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись преимущественно в минусе

© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,11% - до 9 226,68 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,3% - до 7 830,11 пункта, немецкий DAX - на 0,48%, до 23 527,05 пункта.
Трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Бумаги немецкого производителя автомобилей Porsche AG упали в цене на 8,2% после того, как компания сообщила, что отложила выпуск полностью электрических моделей автомобилей на более поздний срок, а также понизила прогнозы на 2025 финансовый год. Теперь по итогам года показатель рентабельности по EBITDA ожидается на уровне 10,5-12,5% против предыдущего прогноза в 14,5-16,5%.
Кроме того, как сообщил портал Tagesspiegel, в субботу случился сбой в ряде европейских аэропортов в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров. После этого в понедельник бумаги авиалинии Lufthansa подешевели на 1,4%, EasyJet - на 1,3%.
Во вторник будут опубликованы предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны. Ожидается, что в сентябре показатель вырос до 51,1 пункта с 51 пункта месяцем ранее.
График - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
19:33
 
РынокИндексыЕВРОПАDAXLufthansaEasyJetТоргиМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала