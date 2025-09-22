https://1prime.ru/20250922/indeksy-862632111.html

Фондовые индексы Европы в основном снизились

Фондовые индексы Европы в основном снизились

22.09.2025 Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж.

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,11% - до 9 226,68 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,3% - до 7 830,11 пункта, немецкий DAX - на 0,48%, до 23 527,05 пункта. Трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Бумаги немецкого производителя автомобилей Porsche AG упали в цене на 8,2% после того, как компания сообщила, что отложила выпуск полностью электрических моделей автомобилей на более поздний срок, а также понизила прогнозы на 2025 финансовый год. Теперь по итогам года показатель рентабельности по EBITDA ожидается на уровне 10,5-12,5% против предыдущего прогноза в 14,5-16,5%. Кроме того, как сообщил портал Tagesspiegel, в субботу случился сбой в ряде европейских аэропортов в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров. После этого в понедельник бумаги авиалинии Lufthansa подешевели на 1,4%, EasyJet - на 1,3%. Во вторник будут опубликованы предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны. Ожидается, что в сентябре показатель вырос до 51,1 пункта с 51 пункта месяцем ранее.

