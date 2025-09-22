https://1prime.ru/20250922/indija-862598586.html
Индия в июле увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Индия в июле текущего года увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Индия поставляет в Россию только мясо крупного рогатого скота. В середине лета индийские компании отгрузили его на 21,2 миллиона долларов против 640 тысяч годом ранее.
Всего за семь месяцев текущего года индийские продажи достигли 62,8 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше уровня годом ранее.
Всего Индия в июле поставила за рубеж мяса на 401 миллион долларов против 310 миллионов годом ранее. Основными покупателями были Вьетнам (81 миллион долларов), Малайзия (54 миллиона) и ОАЭ (37 миллионов). Россия была седьмой.
