Индия в июле увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Индия в июле текущего года увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Индия поставляет в Россию только мясо крупного рогатого скота. В середине лета индийские компании отгрузили его на 21,2 миллиона долларов против 640 тысяч годом ранее. Всего за семь месяцев текущего года индийские продажи достигли 62,8 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше уровня годом ранее. Всего Индия в июле поставила за рубеж мяса на 401 миллион долларов против 310 миллионов годом ранее. Основными покупателями были Вьетнам (81 миллион долларов), Малайзия (54 миллиона) и ОАЭ (37 миллионов). Россия была седьмой.

