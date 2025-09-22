Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кандагаре вновь появился интернет - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/internet-862636215.html
В Кандагаре вновь появился интернет
В Кандагаре вновь появился интернет - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Кандагаре вновь появился интернет
Интернет вновь появился в южной афганской провинции Кандагар и ее одноименном административном центре, где располагается резиденция верховного лидера страны... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T20:49+0300
2025-09-22T20:49+0300
мировая экономика
в мире
афганистан
интернет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862636061_0:353:2929:2000_1920x0_80_0_0_9cd4435546959972df43e8140a318df0.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Интернет вновь появился в южной афганской провинции Кандагар и ее одноименном административном центре, где располагается резиденция верховного лидера страны Хайбатуллы Ахундзады, передает агентство "Джомхур" со ссылкой на местного чиновника. По словам главы департамента связи и информационных технологий Кандагара Нуруллы Нури, с возобновлением работы интернета ряд государственных учреждений, частных офисов и банков были вновь подключены к сети Afghan Telecom, что позволило им работать. "Хотя услуги интернета не были активированы через оптоволокно, они были запущены с использованием системы "точка-точка" (Point to Point). Система P2P представляет собой беспроводное, выделенное и безопасное соединение, которое обеспечивает прямую связь между двумя или более точками через радиоволны, не требуя прокладки кабелей или зависимости от общественного интернета", - цитирует издание слова чиновника. Глава департамента отметил, что с активацией интернет-сети рабочий процесс соответствующих учреждений, которые ранее сталкивались с трудностями, теперь вернулся в нормальное русло. На минувшей неделе по приказу верховного лидера страны доступ к интернету был отключен как минимум в 15 провинциях страны, отмечает "Джомхур".
https://1prime.ru/20250918/kabul-862473341.html
афганистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862636061_119:0:2786:2000_1920x0_80_0_0_1cd0811c3f52aef0a9ce692880ccb309.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, в мире, афганистан, интернет
Мировая экономика, В мире, АФГАНИСТАН, интернет
20:49 22.09.2025
 
В Кандагаре вновь появился интернет

В южной афганской провинции Кандагар возобновил работу интернет

© РИА Новости . Александр Гращенков | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Афганистан. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гращенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Интернет вновь появился в южной афганской провинции Кандагар и ее одноименном административном центре, где располагается резиденция верховного лидера страны Хайбатуллы Ахундзады, передает агентство "Джомхур" со ссылкой на местного чиновника.
По словам главы департамента связи и информационных технологий Кандагара Нуруллы Нури, с возобновлением работы интернета ряд государственных учреждений, частных офисов и банков были вновь подключены к сети Afghan Telecom, что позволило им работать.
"Хотя услуги интернета не были активированы через оптоволокно, они были запущены с использованием системы "точка-точка" (Point to Point). Система P2P представляет собой беспроводное, выделенное и безопасное соединение, которое обеспечивает прямую связь между двумя или более точками через радиоволны, не требуя прокладки кабелей или зависимости от общественного интернета", - цитирует издание слова чиновника.
Глава департамента отметил, что с активацией интернет-сети рабочий процесс соответствующих учреждений, которые ранее сталкивались с трудностями, теперь вернулся в нормальное русло.
На минувшей неделе по приказу верховного лидера страны доступ к интернету был отключен как минимум в 15 провинциях страны, отмечает "Джомхур".
У аэропорта Кабула - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Отключения интернета повлияли на работу аэропорта в Кабуле
18 сентября, 23:22
 
Мировая экономикаВ миреАФГАНИСТАНинтернет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала