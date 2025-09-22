https://1prime.ru/20250922/internet-862636215.html
В Кандагаре вновь появился интернет
мировая экономика
в мире
афганистан
интернет
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Интернет вновь появился в южной афганской провинции Кандагар и ее одноименном административном центре, где располагается резиденция верховного лидера страны Хайбатуллы Ахундзады, передает агентство "Джомхур" со ссылкой на местного чиновника. По словам главы департамента связи и информационных технологий Кандагара Нуруллы Нури, с возобновлением работы интернета ряд государственных учреждений, частных офисов и банков были вновь подключены к сети Afghan Telecom, что позволило им работать. "Хотя услуги интернета не были активированы через оптоволокно, они были запущены с использованием системы "точка-точка" (Point to Point). Система P2P представляет собой беспроводное, выделенное и безопасное соединение, которое обеспечивает прямую связь между двумя или более точками через радиоволны, не требуя прокладки кабелей или зависимости от общественного интернета", - цитирует издание слова чиновника. Глава департамента отметил, что с активацией интернет-сети рабочий процесс соответствующих учреждений, которые ранее сталкивались с трудностями, теперь вернулся в нормальное русло. На минувшей неделе по приказу верховного лидера страны доступ к интернету был отключен как минимум в 15 провинциях страны, отмечает "Джомхур".
афганистан
