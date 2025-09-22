https://1prime.ru/20250922/intervidenie-862613815.html

Песков рассказал о приветствии Путина к участникам "Интервидения"

2025-09-22

россия

общество

владимир путин

дмитрий песков

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" говорит о том, что президент придает очень большое значение проведению конкурса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Финал конкурса "Интервидение" проходил 20 сентября на концертной площадке Live Арена. Президент России Владимир Путин в начале вечера выступил с приветственным обращением к участникам конкурса и его гостям. "Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам этого конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что президент этой инициативе придает очень большое значение", - сказал Песков журналистам. Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

