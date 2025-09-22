Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о приветствии Путина к участникам "Интервидения"
2025-09-22T13:06+0300
2025-09-22T13:06+0300
россия
общество
владимир путин
дмитрий песков
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" говорит о том, что президент придает очень большое значение проведению конкурса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Финал конкурса "Интервидение" проходил 20 сентября на концертной площадке Live Арена. Президент России Владимир Путин в начале вечера выступил с приветственным обращением к участникам конкурса и его гостям. "Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам этого конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что президент этой инициативе придает очень большое значение", - сказал Песков журналистам. Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия, общество , владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:06 22.09.2025
 
Песков рассказал о приветствии Путина к участникам "Интервидения"

Песков: приветствие Путина к участникам "Интервидения" говорит о важности конкурса

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" говорит о том, что президент придает очень большое значение проведению конкурса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Финал конкурса "Интервидение" проходил 20 сентября на концертной площадке Live Арена. Президент России Владимир Путин в начале вечера выступил с приветственным обращением к участникам конкурса и его гостям.
"Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам этого конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что президент этой инициативе придает очень большое значение", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
В Кремле оценили уровень организации "Интервидения"
13:00
 
РОССИЯ Общество Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
