Песков отметил высокий интерес к "Интервидению" в мире

Песков отметил высокий интерес к "Интервидению" в мире

2025-09-22T13:14+0300

россия

дмитрий песков

владимир путин

технологии

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В мире наблюдается высокий интерес к музыкальному международному конкурсу "Интервидение", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Финал конкурса "Интервидение" проходил 20 сентября на концертной площадке Live Арена. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Интерес оправдано совершенно очень высокий", - сказал Песков журналистам. Он также отметил высокий уровень организации, а также поздравил организаторов и самих участников конкурса, "Это было действительно объективное, справедливое и увлекательное творческое состязание", - заключил Песков. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".

