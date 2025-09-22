https://1prime.ru/20250922/ipoteka-862621517.html
В России снизились ставки рыночной ипотеки
2025-09-22T15:35+0300
экономика
недвижимость
финансы
дом.рф
ипотека
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банках снизилась с начала года на 7,32 процентных пункта - составив на середину сентября 21,66%, следует из данных единой инфосистемы жилищного строительства госкомпании "Дом.РФ". Как указывается в них, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на вторичном рынке жилья снизилась с начала года на 7,83 процентного пункта - до 21,56%. Теперь ставки, по данным "Дом.РФ", почти такие же, как и год назад. Тогда средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки составляла 21,27%, а на вторичное жилье - 21,3%. Ключевая ставка, от которой зависит стоимость банковского кредитования, была снижена 12 сентября 2025 года на 1 процентный пункт - до 17%.
Новости
ru-RU
недвижимость, финансы, дом.рф, ипотека
Экономика, Недвижимость, Финансы, Дом.РФ, ипотека
