Китай впервые показал публике свой малозаметный истребитель - 22.09.2025
Китай впервые показал публике свой малозаметный истребитель
2025-09-22T19:08+0300
2025-09-22T19:08+0300
бизнес
китай
азия
мировая экономика
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Китай впервые продемонстрировал публике в статической экспозиции свой малозаметный истребитель пятого поколения Chengdu J-20 в рамках авиасалона Changchun Air Show, сообщает Центральное телевидение Китая. Авиасалон Changchun Air Show проходит в городе Чанчунь в северо-восточной китайской провинции Цзилинь с 19 по 23 сентября. "Во время открытия авиационного шоу… четыре истребителя J-20 выполнили серию захватывающих маневров, продемонстрировали технические навыки в воздухе, а также впервые были показаны в статическом состоянии на земле", - сообщает издание. Отмечается, что основной задачей J-20 является выполнение задач воздушного боя. Также на выставке представлен двухместный вариант истребителя - J-20S. Малозаметный истребитель J-20, также известный как "могучий дракон" был разработан китайской авиастроительной корпорацией Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) и впервые публично представлен в 2011 году. На вооружение Военно-воздушных сил НОАК он поступил спустя шесть лет, в 2017 году, став самым современным боевым самолетом собственной разработки в Азии. Ранее сообщалось, что в ходе военного парада по случаю 80-й годовщину Победы во Второй мировой войне были представлены различные китайские истребители, включая истребитель пятого поколения J-20, истребитель радиоэлектронной борьбы J-16D, истребитель-невидимка J-35A, двухместный истребитель J-20S и многоцелевой усовершенствованный истребитель пятого поколения J-20A. Как отмечали комментаторы парада, с поступлением на службу истребителей нового поколения ВВС Китая постоянно обновляются.
бизнес, китай, азия, мировая экономика
Бизнес, КИТАЙ, АЗИЯ, Мировая экономика
19:08 22.09.2025
 
Китай впервые показал публике свой малозаметный истребитель

Китай впервые показал свой истребитель J-20 в статической экспозиции на авиашоу

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Китай впервые продемонстрировал публике в статической экспозиции свой малозаметный истребитель пятого поколения Chengdu J-20 в рамках авиасалона Changchun Air Show, сообщает Центральное телевидение Китая.
Авиасалон Changchun Air Show проходит в городе Чанчунь в северо-восточной китайской провинции Цзилинь с 19 по 23 сентября.
"Во время открытия авиационного шоу… четыре истребителя J-20 выполнили серию захватывающих маневров, продемонстрировали технические навыки в воздухе, а также впервые были показаны в статическом состоянии на земле", - сообщает издание.
Отмечается, что основной задачей J-20 является выполнение задач воздушного боя. Также на выставке представлен двухместный вариант истребителя - J-20S.
Малозаметный истребитель J-20, также известный как "могучий дракон" был разработан китайской авиастроительной корпорацией Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) и впервые публично представлен в 2011 году. На вооружение Военно-воздушных сил НОАК он поступил спустя шесть лет, в 2017 году, став самым современным боевым самолетом собственной разработки в Азии.
Ранее сообщалось, что в ходе военного парада по случаю 80-й годовщину Победы во Второй мировой войне были представлены различные китайские истребители, включая истребитель пятого поколения J-20, истребитель радиоэлектронной борьбы J-16D, истребитель-невидимка J-35A, двухместный истребитель J-20S и многоцелевой усовершенствованный истребитель пятого поколения J-20A. Как отмечали комментаторы парада, с поступлением на службу истребителей нового поколения ВВС Китая постоянно обновляются.
