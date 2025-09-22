https://1prime.ru/20250922/istrebitel-862630693.html

Китай впервые показал публике свой малозаметный истребитель

Китай впервые показал публике свой малозаметный истребитель - 22.09.2025, ПРАЙМ

Китай впервые показал публике свой малозаметный истребитель

Китай впервые продемонстрировал публике в статической экспозиции свой малозаметный истребитель пятого поколения Chengdu J-20 в рамках авиасалона Changchun Air... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T19:08+0300

2025-09-22T19:08+0300

2025-09-22T19:08+0300

бизнес

китай

азия

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Китай впервые продемонстрировал публике в статической экспозиции свой малозаметный истребитель пятого поколения Chengdu J-20 в рамках авиасалона Changchun Air Show, сообщает Центральное телевидение Китая. Авиасалон Changchun Air Show проходит в городе Чанчунь в северо-восточной китайской провинции Цзилинь с 19 по 23 сентября. "Во время открытия авиационного шоу… четыре истребителя J-20 выполнили серию захватывающих маневров, продемонстрировали технические навыки в воздухе, а также впервые были показаны в статическом состоянии на земле", - сообщает издание. Отмечается, что основной задачей J-20 является выполнение задач воздушного боя. Также на выставке представлен двухместный вариант истребителя - J-20S. Малозаметный истребитель J-20, также известный как "могучий дракон" был разработан китайской авиастроительной корпорацией Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) и впервые публично представлен в 2011 году. На вооружение Военно-воздушных сил НОАК он поступил спустя шесть лет, в 2017 году, став самым современным боевым самолетом собственной разработки в Азии. Ранее сообщалось, что в ходе военного парада по случаю 80-й годовщину Победы во Второй мировой войне были представлены различные китайские истребители, включая истребитель пятого поколения J-20, истребитель радиоэлектронной борьбы J-16D, истребитель-невидимка J-35A, двухместный истребитель J-20S и многоцелевой усовершенствованный истребитель пятого поколения J-20A. Как отмечали комментаторы парада, с поступлением на службу истребителей нового поколения ВВС Китая постоянно обновляются.

https://1prime.ru/20250919/kitay-862465381.html

китай

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, азия, мировая экономика