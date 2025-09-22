IT-форум "Цифровые решения" будет ежегодно проходить в России
Правительство приняло предложение о проведении ежегодного IT-форума "Цифровые решения"
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло предложение Минцифры о проведении ежегодного IT-форума "Цифровые решения", соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Принять предложение Минцифры России о ежегодном проведении форума информационных технологий "Цифровые решения" (далее - форум) начиная с 2025 года. Определить Минцифры России ответственным за координацию работы по подготовке и проведению форума", - говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.
В состав организационного комитета по подготовке и проведению форума вошли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, замминистра Минцифры Белла Черкесова, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева и другие.
Отмечается, что финансирование мероприятий по подготовке и проведению форума будет осуществляться АНО "Национальные приоритеты" на добровольной основе и без привлечения бюджетных средств.
В аппарате вице-премьера Григоренко сообщили, что в этом году форум пройдет с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. По словам аппарата, форум призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию IT-сферы.