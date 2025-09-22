https://1prime.ru/20250922/it-forum-862630351.html

IT-форум "Цифровые решения" будет ежегодно проходить в России

IT-форум "Цифровые решения" будет ежегодно проходить в России - 22.09.2025, ПРАЙМ

IT-форум "Цифровые решения" будет ежегодно проходить в России

Правительство РФ приняло предложение Минцифры о проведении ежегодного IT-форума "Цифровые решения", соответствующее распоряжение подписано председателем... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T19:04+0300

2025-09-22T19:04+0300

2025-09-22T19:04+0300

технологии

россия

рф

москва

дмитрий григоренко

михаил мишустин

максут шадаев

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860057734_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_91b62d6227ec375b1c980c209558115b.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло предложение Минцифры о проведении ежегодного IT-форума "Цифровые решения", соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Принять предложение Минцифры России о ежегодном проведении форума информационных технологий "Цифровые решения" (далее - форум) начиная с 2025 года. Определить Минцифры России ответственным за координацию работы по подготовке и проведению форума", - говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. В состав организационного комитета по подготовке и проведению форума вошли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, замминистра Минцифры Белла Черкесова, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева и другие. Отмечается, что финансирование мероприятий по подготовке и проведению форума будет осуществляться АНО "Национальные приоритеты" на добровольной основе и без привлечения бюджетных средств. В аппарате вице-премьера Григоренко сообщили, что в этом году форум пройдет с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. По словам аппарата, форум призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию IT-сферы.

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862528334.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, москва, дмитрий григоренко, михаил мишустин, максут шадаев, минцифры