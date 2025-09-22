https://1prime.ru/20250922/italija-862599620.html

В Италии профсоюзы проведут забастовки в знак солидарности с палестинцами

В Италии профсоюзы проведут забастовки в знак солидарности с палестинцами - 22.09.2025, ПРАЙМ

В Италии профсоюзы проведут забастовки в знак солидарности с палестинцами

Крупные итальянские профсоюзы проведут в понедельник забастовки в различных отраслях в знак солидарности с палестинским народом, митинги состоятся в важнейших... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T06:26+0300

2025-09-22T06:26+0300

2025-09-22T06:26+0300

мировая экономика

газа

израиль

италия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862599620.jpg?1758511572

РИМ, 22 сен – ПРАЙМ. Крупные итальянские профсоюзы проведут в понедельник забастовки в различных отраслях в знак солидарности с палестинским народом, митинги состоятся в важнейших городах страны. Инициатором дня протестов стало профсоюзное объединение USB, которые объявило акцию "в ответ на идущий в секторе Газа геноцид и блокирование гуманитарной помощи со стороны израильской армии". "За санкции и разрыв дипломатических и торговых отношений с Израилем. Против войны, военной экономики и увеличения военных расходов. За мир, в том числе в российско-украинском конфликте", - говорится в заявлении профсоюзов. Наиболее ощутимые последствия забастовки ожидаются в сфере общественного и железнодорожного транспорта. График забастовки зависит от региона, но соблюдает утренние и вечерние интервалы работы. Как ожидается, протестная акция отразится на работе такси, метро, автобусов, трамваев и пригородных электричек, если их работники принадлежат к числу профсоюзов, присоединившихся к инициативе. Для железнодорожного транспорта ведущие операторы отрасли опубликовали список поездов, движение которых будет осуществляться несмотря на стачку, в основном это скоростные экспрессы на важнейших направлениях и междугородние поезда дальнего следования. Помимо транспортной сферы, к забастовке собираются примкнуть работники образования и здравоохранения. Протестные шествия и митинги состоятся более чем в 60 городах Италии, сообщил новостной телеканал Rainews. Крупнейшая акция запланирована в Риме: она пройдет у центрального вокзала "Термини" и, по словам организаторов, может привлечь десятки тысяч человек.

газа

израиль

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, газа, израиль, италия