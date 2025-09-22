Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии профсоюзы проведут забастовки в знак солидарности с палестинцами - 22.09.2025
https://1prime.ru/20250922/italija-862599620.html
В Италии профсоюзы проведут забастовки в знак солидарности с палестинцами
В Италии профсоюзы проведут забастовки в знак солидарности с палестинцами - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Италии профсоюзы проведут забастовки в знак солидарности с палестинцами
Крупные итальянские профсоюзы проведут в понедельник забастовки в различных отраслях в знак солидарности с палестинским народом, митинги состоятся в важнейших... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T06:26+0300
2025-09-22T06:26+0300
мировая экономика
газа
израиль
италия
РИМ, 22 сен – ПРАЙМ. Крупные итальянские профсоюзы проведут в понедельник забастовки в различных отраслях в знак солидарности с палестинским народом, митинги состоятся в важнейших городах страны. Инициатором дня протестов стало профсоюзное объединение USB, которые объявило акцию "в ответ на идущий в секторе Газа геноцид и блокирование гуманитарной помощи со стороны израильской армии". "За санкции и разрыв дипломатических и торговых отношений с Израилем. Против войны, военной экономики и увеличения военных расходов. За мир, в том числе в российско-украинском конфликте", - говорится в заявлении профсоюзов. Наиболее ощутимые последствия забастовки ожидаются в сфере общественного и железнодорожного транспорта. График забастовки зависит от региона, но соблюдает утренние и вечерние интервалы работы. Как ожидается, протестная акция отразится на работе такси, метро, автобусов, трамваев и пригородных электричек, если их работники принадлежат к числу профсоюзов, присоединившихся к инициативе. Для железнодорожного транспорта ведущие операторы отрасли опубликовали список поездов, движение которых будет осуществляться несмотря на стачку, в основном это скоростные экспрессы на важнейших направлениях и междугородние поезда дальнего следования. Помимо транспортной сферы, к забастовке собираются примкнуть работники образования и здравоохранения. Протестные шествия и митинги состоятся более чем в 60 городах Италии, сообщил новостной телеканал Rainews. Крупнейшая акция запланирована в Риме: она пройдет у центрального вокзала "Термини" и, по словам организаторов, может привлечь десятки тысяч человек.
газа
израиль
италия
мировая экономика, газа, израиль, италия
Мировая экономика, Газа, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
06:26 22.09.2025
 
В Италии профсоюзы проведут забастовки в знак солидарности с палестинцами

В Италии профсоюзы проведут забастовки в знак солидарности с палестинским народом

РИМ, 22 сен – ПРАЙМ. Крупные итальянские профсоюзы проведут в понедельник забастовки в различных отраслях в знак солидарности с палестинским народом, митинги состоятся в важнейших городах страны.
Инициатором дня протестов стало профсоюзное объединение USB, которые объявило акцию "в ответ на идущий в секторе Газа геноцид и блокирование гуманитарной помощи со стороны израильской армии".
"За санкции и разрыв дипломатических и торговых отношений с Израилем. Против войны, военной экономики и увеличения военных расходов. За мир, в том числе в российско-украинском конфликте", - говорится в заявлении профсоюзов.
Наиболее ощутимые последствия забастовки ожидаются в сфере общественного и железнодорожного транспорта. График забастовки зависит от региона, но соблюдает утренние и вечерние интервалы работы. Как ожидается, протестная акция отразится на работе такси, метро, автобусов, трамваев и пригородных электричек, если их работники принадлежат к числу профсоюзов, присоединившихся к инициативе.
Для железнодорожного транспорта ведущие операторы отрасли опубликовали список поездов, движение которых будет осуществляться несмотря на стачку, в основном это скоростные экспрессы на важнейших направлениях и междугородние поезда дальнего следования.
Помимо транспортной сферы, к забастовке собираются примкнуть работники образования и здравоохранения.
Протестные шествия и митинги состоятся более чем в 60 городах Италии, сообщил новостной телеканал Rainews. Крупнейшая акция запланирована в Риме: она пройдет у центрального вокзала "Термини" и, по словам организаторов, может привлечь десятки тысяч человек.
 
Мировая экономикаГазаИЗРАИЛЬИТАЛИЯ
 
 
