СМИ: Нетаньяху хочет получить от Трампа разрешение на аннексии территорий

2025-09-22T13:26+0300

2025-09-22T13:26+0300

2025-09-22T13:26+0300

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет получить от президента США Дональда Трампа разрешение, прежде чем Израиль приступит к аннексиям территорий, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников. "Нетаньяху хочет получить зелёный свет от Трампа, прежде чем приступать к любым аннексиям", - говорится в сообщении. Как сообщили порталу неназванные американские чиновники, на прошлой неделе Нетаньяху заявил госсекретарю США Марко Рубио во время личной встречи в Иерусалиме, что рассматривает различные варианты аннексии территорий и находится под давлением со стороны партнёров по коалиции, требующих аннексии Израилем 60% территории Западного берега реки Иордан. Чиновники добавили, что в настоящее время администрация Трампа не заинтересованна в израильских аннексиях, особенно потому, что такие шаги могут подорвать "Авраамовы соглашения". По данным портала, Рубио сообщил Нетаньяху, что США предпочли бы сосредоточиться на прекращении войны в Газе, освобождении заложников и согласовании плана дальнейших действий. Кроме того, как сообщили Axios неназванные арабские чиновники, Трамп 23 сентября на встрече с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции в Нью-Йорке представит им "американские принципы мира" на Ближнем Востоке. "Трамп хочет получить нашу обратную связь и поддержку плана США по прекращению войны, а затем продвинуть его вперёд", - приводит портал слова чиновника. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.

2025

