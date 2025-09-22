Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юристы рассказали, как платить алименты - 22.09.2025
Юристы рассказали, как платить алименты
Юристы рассказали, как платить алименты - 22.09.2025, ПРАЙМ
Юристы рассказали, как платить алименты
Алименты в России можно заплатить не только деньгами, но и имуществом - в том числе и путем передачи недвижимости, но ни в коем случае не путем составления... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T05:31+0300
2025-09-22T05:31+0300
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Алименты в России можно заплатить не только деньгами, но и имуществом - в том числе и путем передачи недвижимости, но ни в коем случае не путем составления договора дарения и не передавая жилье в аварийном доме, рассказали РИА Недвижимость юристы. Для того, чтобы передать недвижимость в счет уплаты алиментов, их плательщик и получатель - родители и дети, совершеннолетние дети и нетрудоспособными родители - должны заключить соответствующее соглашение, объяснила юрист семейной и наследственной практики "Де-юре" Дарья Нагорная. В случае недееспособности одной из сторон соглашение заключается между их законными представителями. Такой документ обязательно удостоверяется у нотариуса. "Нередко к нотариусам обращаются с просьбой удостоверить договор дарения недвижимости в счет алиментов. Но сделать это невозможно, так как договор дарения — безвозмездная сделка. Если просто подарить квартиру, это не освобождает от алиментов. Так что единственный вариант - это именно алиментное соглашение", - объяснила нотариус города Долгопрудный Юлия Калиткина. При заключении соглашения стороны должны определить стоимость недвижимости, которая передается в счет уплаты алиментов, рассказала Нагорная. Они могут взять за основу как ее кадастровую, так и рыночную стоимость, а при возникновении разногласий — обратиться к независимому оценщику.  На следующем этапе необходимо рассчитать общую сумму алиментов за весь период действия соглашения — как правило, до достижения ребёнком 18 лет. Полученное значение и будет той суммой, на которую ориентируются при передаче имущества, отметила адвокат Екатерина Тютюнникова. Исходя из этой суммы и стоимости недвижимости, стороны могут предусмотреть в соглашении, что передача имущества прекращает алиментные обязательства в полном объеме или указать, что предоставленное имущество погашает алименты до определенной даты. Но здесь существует важный нюанс: если ребёнку понадобится больше средств (болезнь, инвалидность, учёба), то получатель алиментов, по словам юриста Евгении Даниловой, может обратиться в суд за дополнительным содержанием. "Надо иметь в виду, что если в счет уплаты алиментов передается "проблемное" жилье - например, доля в коммуналке, аварийное жилье, нотариус, вероятнее всего, откажет в удостоверении такого соглашения", - предупредила Данилова. В алиментном соглашении обязательно должно быть отражено, что недвижимость передаётся в собственность получателя алиментов. Если речь идет об алиментах несовершеннолетнему ребенку, то жилье переходит в его собственность, а в случае, например, с выплатой алиментов детьми нетрудоспособным родителям - в собственность родителей.  "Многие уверены, что в случае с несовершеннолетними детьми алименты — это плата второму родителю, и очень удивляются, что передать недвижимость по алиментному соглашению можно только в собственность именно ребенка, так как обязательства по этому соглашению возникают у родителя к ребенку, а не к матери или отцу", - обратила внимание Калиткина. 
Недвижимость, Общество
05:31 22.09.2025
 
Юристы рассказали, как платить алименты

Юрист Нагорная: алименты можно платить не только деньгами, но и имуществом

Заголовок открываемого материала