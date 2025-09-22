Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 000 за тонну - 22.09.2025
Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 000 за тонну
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник опустились ниже 7 000 долларов за тонну - впервые с ноября прошлого года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.28 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,88% относительно предыдущего закрытия, до 6 962 долларов за тонну; показатель опустился ниже 7 000 долларов впервые с 11 ноября 2024 года. Цена бобов с начала сентября сократилась уже почти на 9,5%. А с начала года их биржевая стоимость упала почти на 40% - с 11,5 тысяч долларов.
15:45 22.09.2025
 
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник опустились ниже 7 000 долларов за тонну - впервые с ноября прошлого года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.28 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,88% относительно предыдущего закрытия, до 6 962 долларов за тонну; показатель опустился ниже 7 000 долларов впервые с 11 ноября 2024 года.
Цена бобов с начала сентября сократилась уже почти на 9,5%. А с начала года их биржевая стоимость упала почти на 40% - с 11,5 тысяч долларов.
