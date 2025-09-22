Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не может быть". Каллас сделала новое заявление о России - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/kallas-862635213.html
"Не может быть". Каллас сделала новое заявление о России
"Не может быть". Каллас сделала новое заявление о России - 22.09.2025, ПРАЙМ
"Не может быть". Каллас сделала новое заявление о России
Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X, комментируя случаи якобы нарушения воздушного пространства европейских стран, обвинила Россию в... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T20:32+0300
2025-09-22T20:32+0300
россия
польша
европа
москва
кая каллас
дональд туск
мид
минобороны рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_07ac2384cec0ee5e81b4474ea43342ad.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X, комментируя случаи якобы нарушения воздушного пространства европейских стран, обвинила Россию в провокациях."Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы. Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем", — утверждает она.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября заявил, что над территорией страны были сбиты "дроны, представлявшие угрозу". По его словам, воздушное пространство пересекли 19 летательных аппаратов, и он безосновательно обвинил в этом Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в Министерство иностранных дел Польши, однако ему не предоставили доказательств того, что сбитые БПЛА российского происхождения. В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 10 сентября войска нанесли массированный удар по предприятиям украинской оборонной промышленности, но объекты на территории Польши не были целями.20 сентября Министерство обороны России сообщило, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, при этом не нарушив границы других государств. Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и присутствовали там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" эстонское министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
https://1prime.ru/20250918/kallas-862445101.html
https://1prime.ru/20250915/kallas-862285301.html
польша
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_4d2342b2569cc2b5954437eedbccc14d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, польша, европа, москва, кая каллас, дональд туск, мид, минобороны рф, нато
РОССИЯ, ПОЛЬША, ЕВРОПА, МОСКВА, Кая Каллас, Дональд Туск, МИД, Минобороны РФ, НАТО
20:32 22.09.2025
 
"Не может быть". Каллас сделала новое заявление о России

Каллас назвала инциденты с якобы нарушением границ Европы российской провокацией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X, комментируя случаи якобы нарушения воздушного пространства европейских стран, обвинила Россию в провокациях.
"Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы. Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем", — утверждает она.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
На Западе раскрыли, с чем столкнулась Каллас из-за России
18 сентября, 15:06
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября заявил, что над территорией страны были сбиты "дроны, представлявшие угрозу". По его словам, воздушное пространство пересекли 19 летательных аппаратов, и он безосновательно обвинил в этом Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в Министерство иностранных дел Польши, однако ему не предоставили доказательств того, что сбитые БПЛА российского происхождения. В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 10 сентября войска нанесли массированный удар по предприятиям украинской оборонной промышленности, но объекты на территории Польши не были целями.
20 сентября Министерство обороны России сообщило, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, при этом не нарушив границы других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и присутствовали там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" эстонское министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии
15 сентября, 07:26
 
РОССИЯПОЛЬШАЕВРОПАМОСКВАКая КалласДональд ТускМИДМинобороны РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала