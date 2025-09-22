https://1prime.ru/20250922/kallas-862635213.html

"Не может быть". Каллас сделала новое заявление о России

22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X, комментируя случаи якобы нарушения воздушного пространства европейских стран, обвинила Россию в провокациях."Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы. Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем", — утверждает она.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября заявил, что над территорией страны были сбиты "дроны, представлявшие угрозу". По его словам, воздушное пространство пересекли 19 летательных аппаратов, и он безосновательно обвинил в этом Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в Министерство иностранных дел Польши, однако ему не предоставили доказательств того, что сбитые БПЛА российского происхождения. В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 10 сентября войска нанесли массированный удар по предприятиям украинской оборонной промышленности, но объекты на территории Польши не были целями.20 сентября Министерство обороны России сообщило, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, при этом не нарушив границы других государств. Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и присутствовали там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" эстонское министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.

