Комитет ГД поддержал проект о продлении использования целевого капитала НКО

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении особенностей использования целевого капитала некоммерческих организаций (НКО). На рассмотрение Думы его планируется вынести 25 сентября. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он предусматривает продление на 3 года временных мер, направленных на сохранение фондов целевого капитала в условиях внешнего санкционного давления. Целевой капитал (эндаумент) - это часть имущества НКО, сформированная за счет пожертвований и (или) имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления данным имуществом. Такой капитал передается в доверительное управление специализированной организации в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности НКО. Действующее законодательство разрешает таким специализированным организациям до 1 января 2026 года использовать на административно-управленческие расходы не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов, находящихся у них в доверительном управлении, а также не более 10% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала. Также до 2026 года приостановлено действие норм об ограничении размера использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (не менее 25% за три года подряд), что позволяет направлять на его пополнение весь такой доход, и о расформировании целевого капитала при снижении стоимости чистых активов за год более чем на 50%, за три года - более чем на 30%. Законопроект продлевает действие данных особенностей использования целевого капитала до 1 января 2029 года, то есть на 3 года. Правительство РФ поддерживает законопроект, но считает целесообразным продлить данные временные меры лишь до 1 января 2027 года. Кабмин объясняет это тем, что в настоящее время во исполнение перечня поручений президента РФ проводится работа, в том числе по совершенствованию механизмов формирования и использования фондов целевого капитала образовательных организаций, предусматривающему при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство.

