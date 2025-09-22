https://1prime.ru/20250922/kartofel-862631191.html

В Орловской области открыли центр по производству картофеля фри

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Селекционно-семеноводческий центр и картофелехранилище агропромышленного холдинга "Мираторг" для завода "ГрандФрайз", который будет поставлять картофель фри для сети "Вкусно – и точка", открыли в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В селе Бельдяжки открыты селекционно-семеноводческий центр и картофелехранилище агропромышленного холдинга "Мираторг". Новый объект стал ключевым элементом вертикально интегрированного проекта по производству картофеля для переработки на заводе "ГрандФрайз" мощностью 350 тысяч тонн сырья в год. Благодаря этому уже с осени 2026 года сеть ресторанов "Вкусно – и точка" будет ежегодно получать 120 тысяч тонн картофеля фри российского производства", – говорится в сообщении. По данным властей, центр представляет собой современный складской комплекс для хранения и подработки семян, хранилища оборудованы современными линиями приемки и сортировки. Под развитие семеноводства выделено 350 гектар земли, для производства товарного картофеля – более 2 тысяч гектар. В августе 2025 года введена в эксплуатацию вторая очередь склада для товарного картофеля мощностью 14,6 тысячи тонн, в сентябре 2025 года – третья очередь на 51,4 тысячи тонн, при этом суммарная мощность хранения достигла 81 тысячи тонн. "К 2030 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина обеспеченность семенами отечественной селекции должна составить не менее 75%. В связи с этим проект имеет важнейшее значение как на региональном, так и на федеральном уровне. Инвестиции превысили 3 миллиарда рублей. Будет создано 160 новых рабочих мест. Производство элитных семян картофеля составит до 15 тысяч тонн в год", – сказал на церемонии открытия губернатор Орловской области Андрей Клычков, слова которого приводит пресс-служба. Отмечается, что президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник уточнил на открытии, что основная задача производственного комплекса – обеспечение сырьем перерабатывающего завода "ГрандФрайз", который строится в Мценском районе области. "Запуск селекционно-семеноводческого центра по картофелю в Орловской области – это стратегический шаг для укрепления продовольственной безопасности страны. Мы создаем в партнерстве с государством полный замкнутый цикл, который не только обеспечит сырьем наш новый перерабатывающий завод, но и позволит предложить российским аграриям высококачественный семенной материал, снижая зависимость от импорта. Наша общая цель с правительством Орловской области – полное импортозамещение по семенному материалу ключевых культур и выход на экспорт", – отметил Линник, которого цитирует пресс-служба. Ранее сообщалось, что агрохолдинг "Мираторг" и сеть "Вкусно - и точка" планируют запустить завод "ГрандФрайз" по производству картофеля фри в Орловской области в третьем квартале 2026 года.

