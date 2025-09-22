Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане - 22.09.2025
Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане
Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане - 22.09.2025, ПРАЙМ
Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нью-Йорке с представителями американского бизнеса предложил создать совместную агроинновационную... | 22.09.2025, ПРАЙМ
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нью-Йорке с представителями американского бизнеса предложил создать совместную агроинновационную программу по развитию сельского хозяйства республики, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Для дальнейшего укрепления нашего партнёрства мы предлагаем создать совместную Агроинновационную программу, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства, управление водными ресурсами и цифровизацию сельского хозяйства", - отметил Токаев. Он добавил, что американских бизнесменов должны заинтересовать возможности Казахстана, занимающего шестое место в мире по площади пахотных земель и входящего в десятку крупнейших экспортёров зерна. Также Токаев приветствовал планы PepsiCo и Mars по созданию современных экспортно-ориентированных заводов.
23:34 22.09.2025
 
Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане

Токаев предложил американскому бизнесу совместную программу по развитию АПК Казахстана

АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нью-Йорке с представителями американского бизнеса предложил создать совместную агроинновационную программу по развитию сельского хозяйства республики, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
"Для дальнейшего укрепления нашего партнёрства мы предлагаем создать совместную Агроинновационную программу, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства, управление водными ресурсами и цифровизацию сельского хозяйства", - отметил Токаев.
Он добавил, что американских бизнесменов должны заинтересовать возможности Казахстана, занимающего шестое место в мире по площади пахотных земель и входящего в десятку крупнейших экспортёров зерна. Также Токаев приветствовал планы PepsiCo и Mars по созданию современных экспортно-ориентированных заводов.
Токаев обсудил с руководством PepsiCo строительство завода в Казахстане
Заголовок открываемого материала