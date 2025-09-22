https://1prime.ru/20250922/kazakhstan-862642985.html

Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане

сельское хозяйство

мировая экономика

казахстан

нью-йорк

касым-жомарт токаев

pepsico

mars

россия

АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нью-Йорке с представителями американского бизнеса предложил создать совместную агроинновационную программу по развитию сельского хозяйства республики, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Для дальнейшего укрепления нашего партнёрства мы предлагаем создать совместную Агроинновационную программу, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства, управление водными ресурсами и цифровизацию сельского хозяйства", - отметил Токаев. Он добавил, что американских бизнесменов должны заинтересовать возможности Казахстана, занимающего шестое место в мире по площади пахотных земель и входящего в десятку крупнейших экспортёров зерна. Также Токаев приветствовал планы PepsiCo и Mars по созданию современных экспортно-ориентированных заводов.

