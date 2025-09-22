https://1prime.ru/20250922/kazakhstan-862642985.html
Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане
Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане - 22.09.2025, ПРАЙМ
Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нью-Йорке с представителями американского бизнеса предложил создать совместную агроинновационную... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T23:34+0300
2025-09-22T23:34+0300
2025-09-22T23:34+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
казахстан
нью-йорк
касым-жомарт токаев
pepsico
mars
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861561044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32603ed9c22a960d614ce95bb577d163.jpg
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нью-Йорке с представителями американского бизнеса предложил создать совместную агроинновационную программу по развитию сельского хозяйства республики, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Для дальнейшего укрепления нашего партнёрства мы предлагаем создать совместную Агроинновационную программу, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства, управление водными ресурсами и цифровизацию сельского хозяйства", - отметил Токаев. Он добавил, что американских бизнесменов должны заинтересовать возможности Казахстана, занимающего шестое место в мире по площади пахотных земель и входящего в десятку крупнейших экспортёров зерна. Также Токаев приветствовал планы PepsiCo и Mars по созданию современных экспортно-ориентированных заводов.
https://1prime.ru/20250922/pepsico-862642479.html
казахстан
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861561044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_851560b7f9ac1d9b6f8627954d6cc634.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, мировая экономика, казахстан, нью-йорк, касым-жомарт токаев, pepsico, mars, россия
Сельское хозяйство, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Нью-Йорк, Касым-Жомарт Токаев, PepsiCo, mars, РОССИЯ
Токаев предложил американскому бизнесу совместно развивать АПК в Казахстане
Токаев предложил американскому бизнесу совместную программу по развитию АПК Казахстана