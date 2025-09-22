https://1prime.ru/20250922/kitay-862603609.html
Китай стал самым быстрорастущим зарубежным направлением у россиян
Китай стал самым быстрорастущим зарубежным направлением у россиян
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Китай стал самым быстрорастущим зарубежным направлением у самостоятельных туристов из России: количество бронирований отелей через агрегаторы с датами заезда с 15 по 21 сентября в среднем увеличилось в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. В минувший понедельник, 15 сентября, вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. О том, что КНР на год вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, стало известно 2 сентября. "Введение безвизового въезда вызвало у россиян бурный интерес к путешествиям в Китай – Поднебесная на сегодняшний день стала самым быстрорастущим зарубежным направлением у наших самостоятельных туристов", - сказал Брагин. По его словам, количество бронирований в отелях КНР через российских агрегаторов с датами заезда с 15 по 21 сентября в среднем увеличилось в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, а с датами заезда до 31 декабря – в среднем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Однако здесь важно понимать, что это динамика на сегодняшний день, и более устойчивые тренды мы увидим позже, поскольку в среднем глубина зарубежных бронирований составляет порядка 1,5 месяцев", - добавил он. Брагин также отметил, что введение новых правил въезда удачно совпало с высоким сезоном для посещения достопримечательностей материковой части Китая. "По данным "Яндекс Путешествий", сейчас чаще всего россияне бронируют отели Шанхая (31% от общего числа бронирований в стране), Пекина (27%), также курортной Саньи (9%) и Гуанчжоу (6%). У сервиса путешествий "Туту" спрос равномерно распределился между Пекином (33%) и Шанхаем (33%), а на третьем месте по популярности Гуанчжоу (8%). Также, по данным агрегаторов, россияне бронируют отели в Шэньчжэне, Чэнду, Коулуне, Сиане и Харбине", - рассказал глава АТАГ. Брагин также привел данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", согласно которым в среднем туристы бронируют размещение в Китае на 4 ночи. "Чаще всего они выбирают отели категории четыре звезды (40% бронирований), отели три звезды (28%), пять звезд (20%). Реже – гостиницы две звезды (9%) и без звезд (3%)", - заключил он.
