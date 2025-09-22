Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай запустил маршрут контейнерных перевозок в Европу через Севморпуть - 22.09.2025
Китай запустил маршрут контейнерных перевозок в Европу через Севморпуть
2025-09-22T18:03+0300
2025-09-22T18:03+0300
ПЕКИН, 22 сен – ПРАЙМ. Китай в понедельник официально запустил первый в мире арктический контейнерный экспресс-маршрут КНР-Европа, он проходит по Северному морскому пути, сообщает правительство города Нинбо китайской провинции Чжэцзян. Государственная китайская газета Global Times ранее сообщила, что первое судно отправится по новому маршруту из крупнейшего в мире по объему грузооборота порта Нинбо-Чжоушань в британский Филикстоу 24 сентября. "Судно Istanbul Bridge во второй половине дня 22 сентября завершило погрузку контейнеров в порту Нинбо-Чжоушань и отправится в Филикстоу (Великобритания) по арктическому маршруту. Это знаменует собой официальный запуск первого в мире морского контейнерного экспресс-маршрута "Китай-Европа", - говорится в сообщении правительства города Нинбо. Отмечается, что маршрут, проходящий через Северный морской путь в Арктике, напрямую достигает Европы через Берингов пролив, путь в одну строну занимает около 18 дней, что на 22 дня короче традиционных маршрутов, и сокращает объем выбросов углерода примерно на 50%. До этого самым быстрым маршрутом "Китай-Европа" считался запущенный в конце 2024 года маршрут из Нинбо в немецкий Вильгельмсхафен, путь по которому занимал 26 дней. Указано, что новый арктический маршрут "оказывает китайскому бизнесу мощную поддержку в преодолении неопределенности в мировой торговле и освоении новых международных логистических каналов". Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией и другими заинтересованными странами для укрепления международного взаимодействия в области строительства и эксплуатации инфраструктуры судоходных путей в Арктике.
18:03 22.09.2025
 
ПЕКИН, 22 сен – ПРАЙМ. Китай в понедельник официально запустил первый в мире арктический контейнерный экспресс-маршрут КНР-Европа, он проходит по Северному морскому пути, сообщает правительство города Нинбо китайской провинции Чжэцзян.
Государственная китайская газета Global Times ранее сообщила, что первое судно отправится по новому маршруту из крупнейшего в мире по объему грузооборота порта Нинбо-Чжоушань в британский Филикстоу 24 сентября.
"Судно Istanbul Bridge во второй половине дня 22 сентября завершило погрузку контейнеров в порту Нинбо-Чжоушань и отправится в Филикстоу (Великобритания) по арктическому маршруту. Это знаменует собой официальный запуск первого в мире морского контейнерного экспресс-маршрута "Китай-Европа", - говорится в сообщении правительства города Нинбо.
Отмечается, что маршрут, проходящий через Северный морской путь в Арктике, напрямую достигает Европы через Берингов пролив, путь в одну строну занимает около 18 дней, что на 22 дня короче традиционных маршрутов, и сокращает объем выбросов углерода примерно на 50%.
До этого самым быстрым маршрутом "Китай-Европа" считался запущенный в конце 2024 года маршрут из Нинбо в немецкий Вильгельмсхафен, путь по которому занимал 26 дней.
Указано, что новый арктический маршрут "оказывает китайскому бизнесу мощную поддержку в преодолении неопределенности в мировой торговле и освоении новых международных логистических каналов".
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией и другими заинтересованными странами для укрепления международного взаимодействия в области строительства и эксплуатации инфраструктуры судоходных путей в Арктике.
