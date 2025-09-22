Холдинг КМЗ импортозаместит комплектующие для турбин Siemens

https://1prime.ru/20250922/kmz-862605896.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Кингисеппский машзавод (КМЗ, входит в ОСК) импортозаместит комплектующие для турбин SGT-700 на сумму 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Ранее данные комплектующие, в частности, лопатки поставляла в Россию компания Siemens (Германия). "Общая сумма инвестиций в проект составляет 400 миллионов рублей, еще 100 миллионов рублей КМЗ проинвестирует из внебюджетных средств",- сказал Даниленко. Он пояснил, что лопатки для турбин Siemens предназначены для работы в условиях высоких температур и нагрузок. Они преобразуют мощность расширенного газа в механическую работу, преобразуя её в электроэнергию. Для лопаток турбин Siemens используют сплавы на основе никеля. От структуры сплава зависят главные свойства — сопротивление усталости, пластичность, жаровая прочность. Также на рабочую поверхность лопатки наносят термобарьерное покрытие, которое улучшает устойчивость к высоким температурам, обеспечивает коррозионную защиту и защиту от окисления. "Важно отметить, что на этапе производства разрабатываемого изделия планируется применение материалов, аналогичным материалам, используемым у Siemens, из российской производственной базы", - сказал директор. В рамках проекта будет разработана конструкторская и технологическая документации, изготовлены опытные образцы, проведены ускоренные стендовые испытания в составе турбины Siemens SGT-700 для подтверждения наработки на безотказность не менее 300 часов. Работа рассчитана до конца 2027 года. Планируется, что по окончанию работ КМЗ полностью заместит ЗИП для турбины SGT-700. "Планируемый объем рынка на данный момент оценивается более чем в 800 миллионов рублей с конца 2027 по 2030 год",- сказал Даниленко. Турбины Siemens SGT-700 ГТЭС предназначены для производства и обеспечения электроэнергией промышленных и бытовых потребителей. Siemens SGT-700 в составе энергетической установки для выработки электроэнергии может быть применена при строительстве новых объектов и реконструкции существующих муниципальных котельных, ГРЭС и ТЭЦ, а также объектов ЖКХ в составе ГТУ-ТЭЦ. Газовые турбины для электроснабжения Siemens SGT700 используются на производстве СПГ типа НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".

