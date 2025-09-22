https://1prime.ru/20250922/kndr-862598672.html

В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками

2025-09-22T05:25+0300

СЕУЛ, 22 сен - ПРАЙМ. Тринадцатая сессия Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва прошла в КНДР, на ней были приняты законы об управлении зерновыми заготовками и об интеллектуальной собственности, а также обсуждалось исполнение закона о коммунальном хозяйстве, лидер страны Ким Чен Ын выступил с речью, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Тринадцатая сессия ВНС КНДР 14-го созыва прошла 20 и 21 сентября в дворце съездов Мансудэ", - передает ЦТАК. Как пишет агентство, депутаты рассмотрели ключевые законодательные инициативы, включая вопросы управления зерновыми заготовками и защиты интеллектуальной собственности. "Президиум ВНС внес на рассмотрение настоящей сессии ВНС проекты закона КНДР об управлении зерновыми заготовками и закона КНДР об интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении. По данным агентства, новый закон о зерновых заготовках направлен на создание единой системы хранения, снабжения и потребления зерна в стране, а также на улучшение продовольственного обеспечения населения. Закон об интеллектуальной собственности закрепляет меры по развитию и защите инноваций, а также стимулированию научно-технического прогресса. Также на сессии единогласно принято решение ВНС КНДР "О последовательном исполнении закона КНДР о коммунальном хозяйстве". В ходе обсуждений депутаты внесли предложения по улучшению инфраструктуры и управления городскими и сельскими районами. Был проанализирован и ряд причин, по которым коммунальное хозяйство "не поспевает" за сегодняшней реальностью "грандиозной" модернизации столицы и регионов КНДР. Во второй день работы сессии с речью выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подвел итоги развития экономики за текущий год, обозначил позиции страны по США и Южной Корее, а также призвал депутатов "самоотверженно трудиться во имя процветания республики". "Ким Чен Ын... также, строго анализируя тенденцию ситуации на Корейском полуострове и вокруг него, осветил принципиальные позиции правительства республики в отношении США и Республики Корея", - пишет ЦТАК. По итогам заседаний были единогласно приняты все представленные законопроекты. Работа XIII сессии ВНС завершилась в атмосфере "высокого политического энтузиазма", отмечает ЦТАК.

2025

