https://1prime.ru/20250922/kndr-862598672.html
В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками
В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками - 22.09.2025, ПРАЙМ
В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками
Тринадцатая сессия Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва прошла в КНДР, на ней были приняты законы об управлении зерновыми заготовками и об... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T05:25+0300
2025-09-22T05:25+0300
2025-09-22T05:25+0300
экономика
мировая экономика
кндр
сша
южная корея
ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862598672.jpg?1758507944
СЕУЛ, 22 сен - ПРАЙМ. Тринадцатая сессия Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва прошла в КНДР, на ней были приняты законы об управлении зерновыми заготовками и об интеллектуальной собственности, а также обсуждалось исполнение закона о коммунальном хозяйстве, лидер страны Ким Чен Ын выступил с речью, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Тринадцатая сессия ВНС КНДР 14-го созыва прошла 20 и 21 сентября в дворце съездов Мансудэ", - передает ЦТАК.
Как пишет агентство, депутаты рассмотрели ключевые законодательные инициативы, включая вопросы управления зерновыми заготовками и защиты интеллектуальной собственности.
"Президиум ВНС внес на рассмотрение настоящей сессии ВНС проекты закона КНДР об управлении зерновыми заготовками и закона КНДР об интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
По данным агентства, новый закон о зерновых заготовках направлен на создание единой системы хранения, снабжения и потребления зерна в стране, а также на улучшение продовольственного обеспечения населения. Закон об интеллектуальной собственности закрепляет меры по развитию и защите инноваций, а также стимулированию научно-технического прогресса.
Также на сессии единогласно принято решение ВНС КНДР "О последовательном исполнении закона КНДР о коммунальном хозяйстве".
В ходе обсуждений депутаты внесли предложения по улучшению инфраструктуры и управления городскими и сельскими районами. Был проанализирован и ряд причин, по которым коммунальное хозяйство "не поспевает" за сегодняшней реальностью "грандиозной" модернизации столицы и регионов КНДР.
Во второй день работы сессии с речью выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подвел итоги развития экономики за текущий год, обозначил позиции страны по США и Южной Корее, а также призвал депутатов "самоотверженно трудиться во имя процветания республики".
"Ким Чен Ын... также, строго анализируя тенденцию ситуации на Корейском полуострове и вокруг него, осветил принципиальные позиции правительства республики в отношении США и Республики Корея", - пишет ЦТАК.
По итогам заседаний были единогласно приняты все представленные законопроекты.
Работа XIII сессии ВНС завершилась в атмосфере "высокого политического энтузиазма", отмечает ЦТАК.
кндр
сша
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, кндр, сша, южная корея, ким чен ын
Экономика, Мировая экономика, КНДР, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Ким Чен Ын
В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками
Ким Чен Ын выступил с речью на сессии Верховного народного собрания КНДР
СЕУЛ, 22 сен - ПРАЙМ. Тринадцатая сессия Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва прошла в КНДР, на ней были приняты законы об управлении зерновыми заготовками и об интеллектуальной собственности, а также обсуждалось исполнение закона о коммунальном хозяйстве, лидер страны Ким Чен Ын выступил с речью, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Тринадцатая сессия ВНС КНДР 14-го созыва прошла 20 и 21 сентября в дворце съездов Мансудэ", - передает ЦТАК.
Как пишет агентство, депутаты рассмотрели ключевые законодательные инициативы, включая вопросы управления зерновыми заготовками и защиты интеллектуальной собственности.
"Президиум ВНС внес на рассмотрение настоящей сессии ВНС проекты закона КНДР об управлении зерновыми заготовками и закона КНДР об интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
По данным агентства, новый закон о зерновых заготовках направлен на создание единой системы хранения, снабжения и потребления зерна в стране, а также на улучшение продовольственного обеспечения населения. Закон об интеллектуальной собственности закрепляет меры по развитию и защите инноваций, а также стимулированию научно-технического прогресса.
Также на сессии единогласно принято решение ВНС КНДР "О последовательном исполнении закона КНДР о коммунальном хозяйстве".
В ходе обсуждений депутаты внесли предложения по улучшению инфраструктуры и управления городскими и сельскими районами. Был проанализирован и ряд причин, по которым коммунальное хозяйство "не поспевает" за сегодняшней реальностью "грандиозной" модернизации столицы и регионов КНДР.
Во второй день работы сессии с речью выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подвел итоги развития экономики за текущий год, обозначил позиции страны по США и Южной Корее, а также призвал депутатов "самоотверженно трудиться во имя процветания республики".
"Ким Чен Ын... также, строго анализируя тенденцию ситуации на Корейском полуострове и вокруг него, осветил принципиальные позиции правительства республики в отношении США и Республики Корея", - пишет ЦТАК.
По итогам заседаний были единогласно приняты все представленные законопроекты.
Работа XIII сессии ВНС завершилась в атмосфере "высокого политического энтузиазма", отмечает ЦТАК.