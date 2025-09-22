Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками - 22.09.2025
В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками
В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками - 22.09.2025, ПРАЙМ
В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками
Тринадцатая сессия Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва прошла в КНДР, на ней были приняты законы об управлении зерновыми заготовками и об... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22
СЕУЛ, 22 сен - ПРАЙМ. Тринадцатая сессия Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва прошла в КНДР, на ней были приняты законы об управлении зерновыми заготовками и об интеллектуальной собственности, а также обсуждалось исполнение закона о коммунальном хозяйстве, лидер страны Ким Чен Ын выступил с речью, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Тринадцатая сессия ВНС КНДР 14-го созыва прошла 20 и 21 сентября в дворце съездов Мансудэ", - передает ЦТАК. Как пишет агентство, депутаты рассмотрели ключевые законодательные инициативы, включая вопросы управления зерновыми заготовками и защиты интеллектуальной собственности. "Президиум ВНС внес на рассмотрение настоящей сессии ВНС проекты закона КНДР об управлении зерновыми заготовками и закона КНДР об интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении. По данным агентства, новый закон о зерновых заготовках направлен на создание единой системы хранения, снабжения и потребления зерна в стране, а также на улучшение продовольственного обеспечения населения. Закон об интеллектуальной собственности закрепляет меры по развитию и защите инноваций, а также стимулированию научно-технического прогресса. Также на сессии единогласно принято решение ВНС КНДР "О последовательном исполнении закона КНДР о коммунальном хозяйстве". В ходе обсуждений депутаты внесли предложения по улучшению инфраструктуры и управления городскими и сельскими районами. Был проанализирован и ряд причин, по которым коммунальное хозяйство "не поспевает" за сегодняшней реальностью "грандиозной" модернизации столицы и регионов КНДР. Во второй день работы сессии с речью выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подвел итоги развития экономики за текущий год, обозначил позиции страны по США и Южной Корее, а также призвал депутатов "самоотверженно трудиться во имя процветания республики". "Ким Чен Ын... также, строго анализируя тенденцию ситуации на Корейском полуострове и вокруг него, осветил принципиальные позиции правительства республики в отношении США и Республики Корея", - пишет ЦТАК. По итогам заседаний были единогласно приняты все представленные законопроекты. Работа XIII сессии ВНС завершилась в атмосфере "высокого политического энтузиазма", отмечает ЦТАК.
05:25 22.09.2025
 
В КНДР приняли законы об управлении зерновыми заготовками

Ким Чен Ын выступил с речью на сессии Верховного народного собрания КНДР

СЕУЛ, 22 сен - ПРАЙМ. Тринадцатая сессия Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва прошла в КНДР, на ней были приняты законы об управлении зерновыми заготовками и об интеллектуальной собственности, а также обсуждалось исполнение закона о коммунальном хозяйстве, лидер страны Ким Чен Ын выступил с речью, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Тринадцатая сессия ВНС КНДР 14-го созыва прошла 20 и 21 сентября в дворце съездов Мансудэ", - передает ЦТАК.
Как пишет агентство, депутаты рассмотрели ключевые законодательные инициативы, включая вопросы управления зерновыми заготовками и защиты интеллектуальной собственности.
"Президиум ВНС внес на рассмотрение настоящей сессии ВНС проекты закона КНДР об управлении зерновыми заготовками и закона КНДР об интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
По данным агентства, новый закон о зерновых заготовках направлен на создание единой системы хранения, снабжения и потребления зерна в стране, а также на улучшение продовольственного обеспечения населения. Закон об интеллектуальной собственности закрепляет меры по развитию и защите инноваций, а также стимулированию научно-технического прогресса.
Также на сессии единогласно принято решение ВНС КНДР "О последовательном исполнении закона КНДР о коммунальном хозяйстве".
В ходе обсуждений депутаты внесли предложения по улучшению инфраструктуры и управления городскими и сельскими районами. Был проанализирован и ряд причин, по которым коммунальное хозяйство "не поспевает" за сегодняшней реальностью "грандиозной" модернизации столицы и регионов КНДР.
Во второй день работы сессии с речью выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подвел итоги развития экономики за текущий год, обозначил позиции страны по США и Южной Корее, а также призвал депутатов "самоотверженно трудиться во имя процветания республики".
"Ким Чен Ын... также, строго анализируя тенденцию ситуации на Корейском полуострове и вокруг него, осветил принципиальные позиции правительства республики в отношении США и Республики Корея", - пишет ЦТАК.
По итогам заседаний были единогласно приняты все представленные законопроекты.
Работа XIII сессии ВНС завершилась в атмосфере "высокого политического энтузиазма", отмечает ЦТАК.
 
