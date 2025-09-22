https://1prime.ru/20250922/kola-862608969.html

Компания The Coca-Cola подала в суд на ООО "Кока-Кола Компании"

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company в своем иске, поданном в арбитражный суд Москвы, требует запретить зарегистрированному в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" использовать свое фирменное наименование, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "О запрете использования фирменного наименования на территории РФ", - приводится в материалах суда предмет исковых требований. Иск поступил в суд 8 сентября. Предмет и основания исковых требований ранее не сообщались. Исковое заявление The Coca-Cola Company пока оставлено без движения из-за неправильной уплаты госпошлины и отсутствия выписки о юридическом статусе истца. Устранить процессуальные нарушения американская компания должна до 15 октября. Газета "Коммерсант" в марте писала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, которые производит зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-Кола Компании" в партнерстве с российским ООО ПКВ. Этикетка продукции, согласно визуальному ряду, практически идентична оригинальному напитку, отмечало издание со ссылкой на презентацию для ритейлеров. По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России. В конце июля российской подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия") было переименовано в ООО "Мултон Партнерс" и запустило производство аналога Coca-Cola – "Добрый Cola".

