В США назвали сделку с Казахстаном по локомотивам крупнейшей в истории
В США назвали сделку с Казахстаном по локомотивам крупнейшей в истории - 22.09.2025, ПРАЙМ
В США назвали сделку с Казахстаном по локомотивам крупнейшей в истории
США и Казахстан договорились о "крупнейшей в истории" сделке по поставке локомотивов на сумму 4 миллиарда долларов, сообщил в понедельник министр торговли США... | 22.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. США и Казахстан договорились о "крупнейшей в истории" сделке по поставке локомотивов на сумму 4 миллиарда долларов, сообщил в понедельник министр торговли США Говард Латник. "Эта сделка – больше, чем история успеха. Речь идёт об американских инновациях, которые ведут за собой мир, поддержке тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укреплении партнёрства США и Казахстана", - сообщил Латник в соцсети X. По его словам, локомотивы будут использоваться для развития транспортного коридора через Европу и Азию, а в основе проекта лежат американские технологии. Министр подчеркнул, что соглашение стало частью торговой политики по принципу "Америка прежде всего" президента Дональда Трампа, направленной на расширение экспортных рынков и создание рабочих мест в США.
19:17 22.09.2025
 
В США назвали сделку с Казахстаном по локомотивам крупнейшей в истории

США и Казахстан заключили контракт на поставку локомотивов стоимостью $4 миллиарда

ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. США и Казахстан договорились о "крупнейшей в истории" сделке по поставке локомотивов на сумму 4 миллиарда долларов, сообщил в понедельник министр торговли США Говард Латник.
"Эта сделка – больше, чем история успеха. Речь идёт об американских инновациях, которые ведут за собой мир, поддержке тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укреплении партнёрства США и Казахстана", - сообщил Латник в соцсети X.
По его словам, локомотивы будут использоваться для развития транспортного коридора через Европу и Азию, а в основе проекта лежат американские технологии.
Министр подчеркнул, что соглашение стало частью торговой политики по принципу "Америка прежде всего" президента Дональда Трампа, направленной на расширение экспортных рынков и создание рабочих мест в США.
