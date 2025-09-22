https://1prime.ru/20250922/kontrakt-862631020.html
В США назвали сделку с Казахстаном по локомотивам крупнейшей в истории
2025-09-22T19:17+0300
мировая экономика
сша
казахстан
техас
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. США и Казахстан договорились о "крупнейшей в истории" сделке по поставке локомотивов на сумму 4 миллиарда долларов, сообщил в понедельник министр торговли США Говард Латник. "Эта сделка – больше, чем история успеха. Речь идёт об американских инновациях, которые ведут за собой мир, поддержке тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укреплении партнёрства США и Казахстана", - сообщил Латник в соцсети X. По его словам, локомотивы будут использоваться для развития транспортного коридора через Европу и Азию, а в основе проекта лежат американские технологии. Министр подчеркнул, что соглашение стало частью торговой политики по принципу "Америка прежде всего" президента Дональда Трампа, направленной на расширение экспортных рынков и создание рабочих мест в США.
