https://1prime.ru/20250922/kontrakt-862635555.html
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину - 22.09.2025, ПРАЙМ
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину
Госдепартамент США заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T20:42+0300
2025-09-22T20:42+0300
2025-09-22T20:42+0300
технологии
мировая экономика
сша
украина
вашингтон
spacex
starlink
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, выяснило РИА Новости из данных портала госзакупок США. "19AQMM25F1270 - место исполнения: Украина - $8 209 572", - говорится в уведомлении о присуждении контракта. Контракт был заключён 2 сентября и действует до 30 октября 2026 года. Отдельно предусмотрено 348,5 тысячи долларов на поставку комплектов Starlink в Госдепартамент в Вашингтоне. В уведомлении не уточняется, будут ли комплекты направлены на Украину непосредственно для использования на поле боя, хотя американская компания с 2022 года остаётся основным поставщиком спутникового интернета для вооружённых сил страны. Кроме того, на сайте SpaceX говорится, что контракт включает поставку комплектов Starlink Performance (Gen 2) с тарифами Priority или Mobile Priority для правительства США. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
https://1prime.ru/20250909/khakery-862005290.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_6127c25494eea88156bb4add31c3542f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сша, украина, вашингтон, spacex, starlink
Технологии, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, SpaceX, Starlink
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину
Госдеп заключил контракт с SpaceX на $8,2 млн для поставки Starlink на Украину