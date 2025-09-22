Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/kontrakt-862635555.html
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину - 22.09.2025, ПРАЙМ
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину
Госдепартамент США заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T20:42+0300
2025-09-22T20:42+0300
технологии
мировая экономика
сша
украина
вашингтон
spacex
starlink
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, выяснило РИА Новости из данных портала госзакупок США. "19AQMM25F1270 - место исполнения: Украина - $8 209 572", - говорится в уведомлении о присуждении контракта. Контракт был заключён 2 сентября и действует до 30 октября 2026 года. Отдельно предусмотрено 348,5 тысячи долларов на поставку комплектов Starlink в Госдепартамент в Вашингтоне. В уведомлении не уточняется, будут ли комплекты направлены на Украину непосредственно для использования на поле боя, хотя американская компания с 2022 года остаётся основным поставщиком спутникового интернета для вооружённых сил страны. Кроме того, на сайте SpaceX говорится, что контракт включает поставку комплектов Starlink Performance (Gen 2) с тарифами Priority или Mobile Priority для правительства США. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
https://1prime.ru/20250909/khakery-862005290.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_6127c25494eea88156bb4add31c3542f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, украина, вашингтон, spacex, starlink
Технологии, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, SpaceX, Starlink
20:42 22.09.2025
 
Госдеп заключил контракт с SpaceX на поставку Starlink на Украину

Госдеп заключил контракт с SpaceX на $8,2 млн для поставки Starlink на Украину

© РИА НовостиГосдепартамент США
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Госдепартамент США. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, выяснило РИА Новости из данных портала госзакупок США.
"19AQMM25F1270 - место исполнения: Украина - $8 209 572", - говорится в уведомлении о присуждении контракта.
Контракт был заключён 2 сентября и действует до 30 октября 2026 года. Отдельно предусмотрено 348,5 тысячи долларов на поставку комплектов Starlink в Госдепартамент в Вашингтоне.
В уведомлении не уточняется, будут ли комплекты направлены на Украину непосредственно для использования на поле боя, хотя американская компания с 2022 года остаётся основным поставщиком спутникового интернета для вооружённых сил страны.
Кроме того, на сайте SpaceX говорится, что контракт включает поставку комплектов Starlink Performance (Gen 2) с тарифами Priority или Mobile Priority для правительства США.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ
9 сентября, 12:17
 
ТехнологииМировая экономикаСШАУКРАИНАВАШИНГТОНSpaceXStarlink
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала