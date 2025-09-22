Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК устанавливает украинских военных, причастных к атаке на Форос
СК устанавливает украинских военных, причастных к атаке на Форос
2025-09-22T11:35+0300
крым
общество
россия
сергей аксенов
ск рф
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на крымский Форос, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего. "Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - сказала она. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. По данным СК, погибли трое мирных жителей, пострадали 15 человек.
крым
крым, общество , россия, сергей аксенов, ск рф
КРЫМ, Общество , РОССИЯ, Сергей Аксенов, СК РФ
11:35 22.09.2025
 
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на крымский Форос, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего.
"Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - сказала она.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
По данным СК, погибли трое мирных жителей, пострадали 15 человек.
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе
10:57
 
КРЫМОбществоРОССИЯСергей АксеновСК РФ
 
 
