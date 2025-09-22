https://1prime.ru/20250922/krym-862609539.html
СК устанавливает украинских военных, причастных к атаке на Форос
СК устанавливает украинских военных, причастных к атаке на Форос - 22.09.2025, ПРАЙМ
СК устанавливает украинских военных, причастных к атаке на Форос
Российские следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на крымский Форос, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T11:35+0300
2025-09-22T11:35+0300
2025-09-22T11:35+0300
крым
общество
россия
сергей аксенов
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на крымский Форос, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего. "Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - сказала она. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. По данным СК, погибли трое мирных жителей, пострадали 15 человек.
https://1prime.ru/20250922/krym-862607966.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество , россия, сергей аксенов, ск рф
КРЫМ, Общество , РОССИЯ, Сергей Аксенов, СК РФ
СК устанавливает украинских военных, причастных к атаке на Форос
Следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на Форос
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на крымский Форос, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего.
"Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - сказала она.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
По данным СК, погибли трое мирных жителей, пострадали 15 человек.
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе