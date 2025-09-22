https://1prime.ru/20250922/kurs-862633499.html

Рубль упал к юаню на Московской бирже

Рубль упал к юаню на Московской бирже - 22.09.2025, ПРАЙМ

Рубль упал к юаню на Московской бирже

Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T20:01+0300

2025-09-22T20:01+0300

2025-09-22T20:01+0300

рынок

рф

ук альфа-капитал

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2 копейки - до 11,72 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дешевел на 0,31%, до 66,46 доллара за баррель. Рубль под давлениемЮань вырос на 0,17%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,7–11,76 рубля. "Банки и крупные инвесторы оценивали новости о 19-м пакете антироссийских санкций. Это могло бы заметно давить на рубль, но в противовес сейчас выступает проходящий в России налоговый период, внутри которого стандартно рубль ощущает поддержку",- рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Курс рубля в начале недели меняется незначительно, к юаню российская валюта несла небольшие потери, пара на Мосбирже отметилась у 11,76. Доллар двигался в области 83-84. Пики налогового периода уже близко, но выраженной поддержки от этого фактора пока не видно. Это значит, что фискальный период лишь удерживает рубль от ослабления", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Восстановление импорта и снижение ставок в экономике продолжают усиливать системное давление на рубль, а новые санкционные угрозы могут еще сильнее сократить приток валютной выручки, добавил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта также ослабилась к доллару и евро. В целом ситуация на валютном рынке остается прежней. Опасения, связанные с геополитикой, продолжают играть против рубля. Фактор налогового периода пока не оказывает заметный эффект на краткосрочную динамику курса", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПрогнозыВ текущих условиях во вторник курс может продолжить двигаться в верхней части диапазона в 11,55-11,85 рубля за юань, считает Григорьев. "Из факторов поддержки рубля – продажи инвалюты в рамках бюджетного правила и меры валютного контроля. Краткосрочно ждем юань в области 11,5-12, доллар – 82-84 рубля", - рассказал Шепелев.

https://1prime.ru/20250922/valyuta-862627180.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций"