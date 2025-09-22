https://1prime.ru/20250922/kuzbass-862599524.html

Жителей Кузбасса осудили за организацию незаконной миграции

КЕМЕРОВО, 22 сен – ПРАЙМ. Двое жителей города Юрги Кемеровской области осуждены за организацию незаконной миграции, один из фигурантов получил реальный срок, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Отмечается, что преступная деятельность мужчин выявлена следователем СК в ходе расследования другого уголовного дела. "Установлено, что… с января по сентябрь 2024 года фигуранты организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации двух иностранных граждан, предоставив им для проживания жилое помещение, расположенное в деревне Новороманово Юргинского муниципального округа. В миграционную службу об их прибытии в место пребывания не сообщили и в отсутствие соответствующих разрешающих документов привлекли иностранцев к осуществлению трудовой деятельности на ферме, директором которой является один из фигурантов", – говорится в сообщении. По месту жительства фигурантов и на территории крестьянско-фермерского хозяйства проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующая следствие документация и иные предметы. На время следствия один фигурант был арестован, второй отправлен под домашний арест. Суд признал обоих мужчин виновными в совершении преступлений по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору, в том числе лицом с использованием своего служебного положения). "Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 350 тысяч рублей, второму – один год и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в пресс-службе СУ СК.

