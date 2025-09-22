Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кузбассе создадут первый в РФ центр инженерных разработок по углехимии - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/kuzbass-862611078.html
В Кузбассе создадут первый в РФ центр инженерных разработок по углехимии
В Кузбассе создадут первый в РФ центр инженерных разработок по углехимии - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Кузбассе создадут первый в РФ центр инженерных разработок по углехимии
Первый в России центр инженерных разработок по углехимии - площадка полного цикла - будет создан в Кузбассе, в фокусе работы в числе прочего производство... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T12:22+0300
2025-09-22T12:22+0300
промышленность
кузбасс
донбасс
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/92/763739257_0:223:2763:1777_1920x0_80_0_0_02445ed2d4babc28efeb57c6fb4617bd.jpg
КЕМЕРОВО, 22 сен - ПРАЙМ. Первый в России центр инженерных разработок по углехимии - площадка полного цикла - будет создан в Кузбассе, в фокусе работы в числе прочего производство синтетического топлива и водорода, создание новых материалов для авиации и космоса, выделение ценных элементов, разработка сорбентов для очистки воды и воздуха, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новый центр, который будет создан на базе КузГТУ (Кузбасский государственный технический университет - ред.), станет уникальной для России площадкой полного цикла - от научной идеи до коммерциализации технологий глубокой переработки угля. Кузбасский центр инженерных разработок - это ответ на глобальные вызовы, стоящие перед угольной отраслью. Он позволит диверсифицировать экономику угледобывающих регионов, снизить зависимость от импорта и создать новые высокотехнологичные производства. Поддержка проекта со стороны Министерства энергетики России и ведущих промышленных компаний Кузбасса и других регионов страны подтверждает его высокую востребованность", - цитирует пресс-служба губернатора региона Илью Середюка. Уточняется, что проект по созданию Межрегионального центра инженерных разработок получит федеральное финансирование в размере 400 миллионов рублей. Грант за победу в конкурсе Минпромторга РФ получил консорциум в составе КузГТУ, Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Донбасского государственного технического университета и НОЦ "Кузбасс - Донбасс". "Первый в России центр инженерных разработок по углехимии создадут в Кузбассе... Ключевая задача центра - разработка и передача промышленности не менее 20 конкурентоспособных технологий для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В фокусе работы будут производство синтетического топлива и водорода; создание новых материалов - углеродных волокон для авиации и космоса, композитов, полимеров; выделение ценных элементов: редкоземельных металлов, гуминовых веществ, горных восков для химической промышленности; разработка сорбентов для очистки воды и воздуха; цифровизация процессов путем создания цифровых двойников и применения искусственного интеллекта для оптимизации производств и другие направления", – говорится в сообщении. Отмечается, что центр объединит мощный научный и кадровый потенциал, современную материально-техническую базу ведущих вузов и НИИ двух угольных регионов - Кузбасса и Донбасса. К 2030 году планируется, что экономический эффект от внедренных разработок для промышленности составит не менее 800 миллионов рублей. "Создание центра укрепит лидерство России в области углехимии, станет драйвером для опережающего развития химической промышленности и создания новых рабочих мест в Кузбассе", - подчеркивается в сообщении.
https://1prime.ru/20250910/kuzbass-862093860.html
https://1prime.ru/20250527/mayner-857946030.html
кузбасс
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/92/763739257_47:0:2714:2000_1920x0_80_0_0_57fcd434dc81c38188ebdbecfc1a6950.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, кузбасс, донбасс, минпромторг
Промышленность, КУЗБАСС, ДОНБАСС, Минпромторг
12:22 22.09.2025
 
В Кузбассе создадут первый в РФ центр инженерных разработок по углехимии

В Кузбассе создадут первый в стране центр инженерных разработок по углехимии

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкКемерово
Кемерово - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 22 сен - ПРАЙМ. Первый в России центр инженерных разработок по углехимии - площадка полного цикла - будет создан в Кузбассе, в фокусе работы в числе прочего производство синтетического топлива и водорода, создание новых материалов для авиации и космоса, выделение ценных элементов, разработка сорбентов для очистки воды и воздуха, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Новый центр, который будет создан на базе КузГТУ (Кузбасский государственный технический университет - ред.), станет уникальной для России площадкой полного цикла - от научной идеи до коммерциализации технологий глубокой переработки угля. Кузбасский центр инженерных разработок - это ответ на глобальные вызовы, стоящие перед угольной отраслью. Он позволит диверсифицировать экономику угледобывающих регионов, снизить зависимость от импорта и создать новые высокотехнологичные производства. Поддержка проекта со стороны Министерства энергетики России и ведущих промышленных компаний Кузбасса и других регионов страны подтверждает его высокую востребованность", - цитирует пресс-служба губернатора региона Илью Середюка.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Глава Минэнерго и губернатор Кузбасса обсудили поддержку угольной отрасли
10 сентября, 21:15
Уточняется, что проект по созданию Межрегионального центра инженерных разработок получит федеральное финансирование в размере 400 миллионов рублей. Грант за победу в конкурсе Минпромторга РФ получил консорциум в составе КузГТУ, Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Донбасского государственного технического университета и НОЦ "Кузбасс - Донбасс".
"Первый в России центр инженерных разработок по углехимии создадут в Кузбассе... Ключевая задача центра - разработка и передача промышленности не менее 20 конкурентоспособных технологий для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В фокусе работы будут производство синтетического топлива и водорода; создание новых материалов - углеродных волокон для авиации и космоса, композитов, полимеров; выделение ценных элементов: редкоземельных металлов, гуминовых веществ, горных восков для химической промышленности; разработка сорбентов для очистки воды и воздуха; цифровизация процессов путем создания цифровых двойников и применения искусственного интеллекта для оптимизации производств и другие направления", – говорится в сообщении.
Отмечается, что центр объединит мощный научный и кадровый потенциал, современную материально-техническую базу ведущих вузов и НИИ двух угольных регионов - Кузбасса и Донбасса. К 2030 году планируется, что экономический эффект от внедренных разработок для промышленности составит не менее 800 миллионов рублей.
"Создание центра укрепит лидерство России в области углехимии, станет драйвером для опережающего развития химической промышленности и создания новых рабочих мест в Кузбассе", - подчеркивается в сообщении.
Криптовалюта, сток
В Кузбассе оштрафовали майнера за ущерб энергетикам в 4,5 миллиона рублей
27 мая, 08:21
 
ПромышленностьКУЗБАССДОНБАССМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала