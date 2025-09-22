https://1prime.ru/20250922/kuzbass-862611078.html
В Кузбассе создадут первый в РФ центр инженерных разработок по углехимии
КЕМЕРОВО, 22 сен - ПРАЙМ. Первый в России центр инженерных разработок по углехимии - площадка полного цикла - будет создан в Кузбассе, в фокусе работы в числе прочего производство синтетического топлива и водорода, создание новых материалов для авиации и космоса, выделение ценных элементов, разработка сорбентов для очистки воды и воздуха, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новый центр, который будет создан на базе КузГТУ (Кузбасский государственный технический университет - ред.), станет уникальной для России площадкой полного цикла - от научной идеи до коммерциализации технологий глубокой переработки угля. Кузбасский центр инженерных разработок - это ответ на глобальные вызовы, стоящие перед угольной отраслью. Он позволит диверсифицировать экономику угледобывающих регионов, снизить зависимость от импорта и создать новые высокотехнологичные производства. Поддержка проекта со стороны Министерства энергетики России и ведущих промышленных компаний Кузбасса и других регионов страны подтверждает его высокую востребованность", - цитирует пресс-служба губернатора региона Илью Середюка. Уточняется, что проект по созданию Межрегионального центра инженерных разработок получит федеральное финансирование в размере 400 миллионов рублей. Грант за победу в конкурсе Минпромторга РФ получил консорциум в составе КузГТУ, Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Донбасского государственного технического университета и НОЦ "Кузбасс - Донбасс". "Первый в России центр инженерных разработок по углехимии создадут в Кузбассе... Ключевая задача центра - разработка и передача промышленности не менее 20 конкурентоспособных технологий для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В фокусе работы будут производство синтетического топлива и водорода; создание новых материалов - углеродных волокон для авиации и космоса, композитов, полимеров; выделение ценных элементов: редкоземельных металлов, гуминовых веществ, горных восков для химической промышленности; разработка сорбентов для очистки воды и воздуха; цифровизация процессов путем создания цифровых двойников и применения искусственного интеллекта для оптимизации производств и другие направления", – говорится в сообщении. Отмечается, что центр объединит мощный научный и кадровый потенциал, современную материально-техническую базу ведущих вузов и НИИ двух угольных регионов - Кузбасса и Донбасса. К 2030 году планируется, что экономический эффект от внедренных разработок для промышленности составит не менее 800 миллионов рублей. "Создание центра укрепит лидерство России в области углехимии, станет драйвером для опережающего развития химической промышленности и создания новых рабочих мест в Кузбассе", - подчеркивается в сообщении.
