Трамп поздравил Токаева с покупкой американских локомотивов
Трамп поздравил Токаева с покупкой американских локомотивов
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с покупкой американских локомотивов на 4 миллиарда долларов. "Я только что завершил замечательный разговор с уважаемым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Подписана крупнейшая в истории сделка по покупке локомотивов и железнодорожного оборудования США на сумму 4 миллиарда долларов. Мы должны поддержать нашу железнодорожную отрасль США, которая годами подвергается нападкам лжеэкологов. Поздравляю президента Токаева с его замечательной покупкой. Эта страна и весь мир строились на надёжных и красивых железных дорогах. Теперь они быстро возвращаются", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По данным пресс-службы Токаева, речь идёт о контракте на сумму 4,2 миллиарда долларов с компанией Wabtec, которая является одним из основных партнёров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Сообщается, что документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание. В Астане с 2009 года работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan, за этот период компания инвестировала более 230 миллионов долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для оператора железных дорог Казахстана "Казахстан темир жолы" и на экспорт, уровень локализации производства достиг 45%. В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр.
22:28 22.09.2025
 
Трамп поздравил Токаева с покупкой американских локомотивов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с покупкой американских локомотивов на 4 миллиарда долларов.
"Я только что завершил замечательный разговор с уважаемым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Подписана крупнейшая в истории сделка по покупке локомотивов и железнодорожного оборудования США на сумму 4 миллиарда долларов. Мы должны поддержать нашу железнодорожную отрасль США, которая годами подвергается нападкам лжеэкологов. Поздравляю президента Токаева с его замечательной покупкой. Эта страна и весь мир строились на надёжных и красивых железных дорогах. Теперь они быстро возвращаются", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По данным пресс-службы Токаева, речь идёт о контракте на сумму 4,2 миллиарда долларов с компанией Wabtec, которая является одним из основных партнёров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Сообщается, что документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
В Астане с 2009 года работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan, за этот период компания инвестировала более 230 миллионов долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для оператора железных дорог Казахстана "Казахстан темир жолы" и на экспорт, уровень локализации производства достиг 45%. В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр.
