На Западе нашли противоречие в заявлениях Макрона о России - 22.09.2025
На Западе нашли противоречие в заявлениях Макрона о России
16:42 22.09.2025
 
На Западе нашли противоречие в заявлениях Макрона о России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, считает законным кражу доходов от замороженных российских активов, такую точку зрения высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
"Макрон не хочет красть активы российского Центробанка, поскольку это подорвет доверие к Европе, международному праву и международным финансам. Однако Макрон, похоже, считает, что кража доходов от российских активов законна и не повлечет за собой никаких последствий", — написал он.
21 сентября в интервью телеканалу CBS News Макрон признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Он также подчеркнул, что нарушение международных норм может стать "началом полного хаоса".
В среду бельгийский депозитарий Euroclear сообщил РИА Новости, что пока не получил от Евросоюза конкретных предложений о том, как использовать активы, но осведомлен о таких планах.

Заморозка активов

После начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся на счетах Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.
В конце августа газета Welt am Sonntag, ссылаясь на данные Еврокомиссии, сообщила, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из прибыли от замороженных средств российского Центрального банка.
В Москве неоднократно заявляли, что заморозка активов является воровством, отмечая, что Европейский союз нацеливается не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
