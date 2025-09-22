https://1prime.ru/20250922/makron-862624283.html

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, считает законным кражу доходов от замороженных российских активов, такую точку зрения высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X."Макрон не хочет красть активы российского Центробанка, поскольку это подорвет доверие к Европе, международному праву и международным финансам. Однако Макрон, похоже, считает, что кража доходов от российских активов законна и не повлечет за собой никаких последствий", — написал он.21 сентября в интервью телеканалу CBS News Макрон признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Он также подчеркнул, что нарушение международных норм может стать "началом полного хаоса".В среду бельгийский депозитарий Euroclear сообщил РИА Новости, что пока не получил от Евросоюза конкретных предложений о том, как использовать активы, но осведомлен о таких планах.Заморозка активовПосле начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся на счетах Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.В конце августа газета Welt am Sonntag, ссылаясь на данные Еврокомиссии, сообщила, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из прибыли от замороженных средств российского Центрального банка.В Москве неоднократно заявляли, что заморозка активов является воровством, отмечая, что Европейский союз нацеливается не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.

