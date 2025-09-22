https://1prime.ru/20250922/manturov-862614628.html
Мантуров рассказал о компенсациях отечественным производителям электроники
Мантуров рассказал о компенсациях отечественным производителям электроники - 22.09.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о компенсациях отечественным производителям электроники
Правительство РФ планирует компенсировать российским производителям электрокомпонентов разницу в цене между импортом электроники и себестоимостью производства,... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T13:22+0300
2025-09-22T13:22+0300
2025-09-22T13:22+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6c9265a911383502a0da4d928f0de08.jpg
СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует компенсировать российским производителям электрокомпонентов разницу в цене между импортом электроники и себестоимостью производства, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы будем на первых этапах освоения номенклатуры компенсировать разницу цены между импортом и сегодняшней себестоимостью производства, формируя в том числе и прибыль для мотивации частной компании", - сообщил Мантуров на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". Он отметил, что на данном этапе российская продукция по некоторым позициям может проигрывать в цене импорту, в связи с чем и будет создаваться драйвер формирования первоначального заказа для отечественных производителей. "Поэтому наша государственная политика в области радио- и микроэлектроники, она долгосрочная, это отражено и в стратегии, и в нацпроектах. Поэтому мы будем продолжать поддерживать это направление", - подытожил Мантуров.
https://1prime.ru/20250919/manturov-862489590.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4ae1e6db46d72a98d2b821adf3be04c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, денис мантуров
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о компенсациях отечественным производителям электроники
Мантуров: кабмин компенсирует производителям электроники разницу стоимости импорта
СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует компенсировать российским производителям электрокомпонентов разницу в цене между импортом электроники и себестоимостью производства, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы будем на первых этапах освоения номенклатуры компенсировать разницу цены между импортом и сегодняшней себестоимостью производства, формируя в том числе и прибыль для мотивации частной компании", - сообщил Мантуров на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".
Он отметил, что на данном этапе российская продукция по некоторым позициям может проигрывать в цене импорту, в связи с чем и будет создаваться драйвер формирования первоначального заказа для отечественных производителей.
"Поэтому наша государственная политика в области радио- и микроэлектроники, она долгосрочная, это отражено и в стратегии, и в нацпроектах. Поэтому мы будем продолжать поддерживать это направление", - подытожил Мантуров.
Мантуров оценил преимущества российского ОПК