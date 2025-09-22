https://1prime.ru/20250922/manturov-862614628.html

Мантуров рассказал о компенсациях отечественным производителям электроники

СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует компенсировать российским производителям электрокомпонентов разницу в цене между импортом электроники и себестоимостью производства, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы будем на первых этапах освоения номенклатуры компенсировать разницу цены между импортом и сегодняшней себестоимостью производства, формируя в том числе и прибыль для мотивации частной компании", - сообщил Мантуров на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". Он отметил, что на данном этапе российская продукция по некоторым позициям может проигрывать в цене импорту, в связи с чем и будет создаваться драйвер формирования первоначального заказа для отечественных производителей. "Поэтому наша государственная политика в области радио- и микроэлектроники, она долгосрочная, это отражено и в стратегии, и в нацпроектах. Поэтому мы будем продолжать поддерживать это направление", - подытожил Мантуров.

