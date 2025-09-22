https://1prime.ru/20250922/markirovka-862600979.html

Маркировка бизнес-звонков снизит число массовых обзвонов на 30-40%

Маркировка бизнес-звонков снизит число массовых обзвонов на 30-40% - 22.09.2025, ПРАЙМ

Маркировка бизнес-звонков снизит число массовых обзвонов на 30-40%

Маркировка бизнес-звонков снизит количество массовых обзвонов на 30-40%, рассказал РИА Новости эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T07:50+0300

2025-09-22T07:50+0300

2025-09-22T07:50+0300

технологии

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862600979.jpg?1758516649

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Маркировка бизнес-звонков снизит количество массовых обзвонов на 30-40%, рассказал РИА Новости эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота. С 1 сентября бизнес-звонки должны маркироваться: российские операторы связи, с сети которых звонят организации и ИП, обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. Так, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита. "В новой реальности снизится количество массовых звонков на 30-40%, в то же самое время маркетинговые бюджеты будут перераспределены в пользу цифровых каналов продаж", - сказал Бархота. По его словам, новый закон, внедривший обязательную маркировку звонков от юрлиц и понятие "массовых или автоматических звонков", обязывает любителей спам-вызовов платить. Возложить издержки на инициаторов таких звонков выглядит справедливым решением, добавил он. Эксперт объяснил, что расходы организаций-спамеров по тарифам на массовые или автоматические вызовы составят до 24-30 копеек на один звонок. На первый взгляд, продолжает он, введение фиксированного тарифа за массовые звонки будет способствовать росту издержек банков, МФО и коллекторов. Однако с течением времени организации начнут сильнее конкурировать и изменят приоритеты инструментов аквизиции клиентской базы. "Это находится в орбите интересов потребителей финансовых сервисов и абонентов сотовых операторов", - заверил он. По его мнению, дополнительный доход операторов связи за массовые звонки от организаций и ИП является обоснованным: маркировка потребует доработки и поддержки инфраструктуры, а, значит, расходов и инвестиций. "Дополнительные расходы на звонки не только не разрушат финансовую базу кредитных организаций, но и позволят им повысить результативность звонков и конверсию", - подытожил эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес