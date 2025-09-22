https://1prime.ru/20250922/markirovka-862626753.html
Роспотребнадзор назвал число нарушений правил маркировки в 2025 году
2025-09-22T18:01+0300
2025-09-22T18:01+0300
2025-09-22T18:01+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Свыше 12 тысяч нарушений правил маркировки выявили в РФ с начала 2025 года, что на 50% больше, чем за 2024 год, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. "С начала 2025 года специалисты Роспотребнадзора выявили более 12 тысяч нарушений в торговых организациях благодаря обращениям потребителей, которые поступили в электронном виде через мобильное приложение "Честный знак". Это на 50% больше, чем за 2024 год", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что больше всего сообщений о нарушениях в мобильное приложение направили жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Челябинской, Саратовской, Свердловской, Ленинградской областей и Краснодарского края. На эти субъекты РФ приходится наибольший рост пользователей приложения и значительное количество магазинов и торговых точек. "Чаще всего жалобы поступают на нарушения при продаже молочной продукции, соков и других безалкогольных напитков, табака и никотиносодержащей продукции, а также БАДов. Основные замечания связаны с некорректными кодами маркировки, продажей просроченной продукции, а также расхождениями между данными на упаковке и в приложении", - добавили в ведомстве. Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии "Ростеха". Ее цель - противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Свыше 12 тысяч нарушений правил маркировки выявили в РФ с начала 2025 года, что на 50% больше, чем за 2024 год, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С начала 2025 года специалисты Роспотребнадзора выявили более 12 тысяч нарушений в торговых организациях благодаря обращениям потребителей, которые поступили в электронном виде через мобильное приложение "Честный знак". Это на 50% больше, чем за 2024 год", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что больше всего сообщений о нарушениях в мобильное приложение направили жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Челябинской, Саратовской, Свердловской, Ленинградской областей и Краснодарского края. На эти субъекты РФ приходится наибольший рост пользователей приложения и значительное количество магазинов и торговых точек.
"Чаще всего жалобы поступают на нарушения при продаже молочной продукции, соков и других безалкогольных напитков, табака и никотиносодержащей продукции, а также БАДов. Основные замечания связаны с некорректными кодами маркировки, продажей просроченной продукции, а также расхождениями между данными на упаковке и в приложении", - добавили в ведомстве.
Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии "Ростеха". Ее цель - противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
