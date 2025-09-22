https://1prime.ru/20250922/max-862609154.html

Mediascope отметил рост среднесуточной аудитории платформы Max

Mediascope отметил рост среднесуточной аудитории платформы Max

технологии

мессенджеры

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Среднесуточная аудитория национальной платформы Max с 1 по 16 сентября выросла почти в 2 раза по сравнению с августом и достигла 13,7 миллиона пользователей, говорится в сообщении Mediascope. "С 1 по 16 сентября средний показатель DAU МАХ (среднесуточный охват), по данным Mediascope, вырос почти на 100% по сравнению с данными по Mediascope за август и достиг 13,7 миллиона пользователей", - говорится в сообщении. Так, пиковым по активности стало 11 сентября, года среднесуточный охват платформы составил 16,4 миллиона человек. Общий охват с 1 по 16 сентября, по данным Mediascope, составил 34,5 миллиона человек. Глава VK Владимир Кириенко на прошлой неделе заявил, что количество пользователей Max превысило 35 миллионов человек. Он также рассказал, что сейчас в мессенджере совершается около 15 миллионов звонков ежедневно - этот показатель вырос более чем в 100 раз за последний месяц. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

