Медь стабильна в цене в понедельник

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник после выхода решений Народного банка Китая (центробанка страны) относительно его денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,04%, до 4.6295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,49%, до 9 989 долларов, алюминия снизилась на 0,48%, до 2 671,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 0,94%, до 2 889 долларов. В понедельник рынки анализируют решения Народного банка Китая относительно своей дальнейшей денежно-кредитной политики. Регулятор сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%, как и ожидали аналитики. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. что совпало с прогнозом. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны и решениями центробанка.

