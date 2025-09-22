Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь стабильна в цене в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/med-862603466.html
Медь стабильна в цене в понедельник
Медь стабильна в цене в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
Медь стабильна в цене в понедельник
Стоимость меди слабо растет в понедельник после выхода решений Народного банка Китая (центробанка страны) относительно его денежно-кредитной политики,... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T09:19+0300
2025-09-22T09:19+0300
экономика
медь
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник после выхода решений Народного банка Китая (центробанка страны) относительно его денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,04%, до 4.6295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,49%, до 9 989 долларов, алюминия снизилась на 0,48%, до 2 671,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 0,94%, до 2 889 долларов. В понедельник рынки анализируют решения Народного банка Китая относительно своей дальнейшей денежно-кредитной политики. Регулятор сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%, как и ожидали аналитики. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. что совпало с прогнозом. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны и решениями центробанка.
https://1prime.ru/20250922/zoloto-862603210.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
09:19 22.09.2025
 
Медь стабильна в цене в понедельник

Стоимость меди слабо растет в понедельник после выхода решений центробанка Китая

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
Медь. Архивное фото
© Unsplash/Ra Dragon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник после выхода решений Народного банка Китая (центробанка страны) относительно его денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,04%, до 4.6295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,49%, до 9 989 долларов, алюминия снизилась на 0,48%, до 2 671,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 0,94%, до 2 889 долларов.
В понедельник рынки анализируют решения Народного банка Китая относительно своей дальнейшей денежно-кредитной политики. Регулятор сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%, как и ожидали аналитики.
При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. что совпало с прогнозом.
Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны и решениями центробанка.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Золото дорожает в понедельник утром
09:10
 
ЭкономикамедьРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала