Мединский отреагировал на запрет фильма Гайдая в Молдавии

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Помощник президента России Владимир Мединский назвал глупостью решение властей Молдавии запретить знаменитую советскую комедию "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая, о чем он написал в своем Telegram-канале."Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай", — считает Мединский.По его мнению, запретом фильма из-за якобы "милитаристского контекста и политического содержания" власти страны себя "обессмертят".Заместитель председателя совета по телерадиовещанию Молдовы Анета Гонца заявила 15 сентября, что любой аудиовизуальный материал из России следует считать пропагандой. В воскресный вечер зрители не смогли увидеть фильм "Иван Васильевич меняет профессию", который должен был показан на телеканале "Мосфильм HD". Вместо этого на экранах появился синий экран с уведомлением о временной приостановке трансляции в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Кодекса об аудиовизуальных услугах. Эта статья направлена на защиту национального аудиовизуального пространства и обеспечение информационной безопасности, запрещая показ телевизионных и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием из стран, которые не подписали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Статья также запрещает трансляцию программ и фильмов из любых стран, если они отрицают военные преступления или разжигают ненависть. Однако в законе уточняется, что под запрет не попадают российские или советские фильмы при условии отсутствия в них милитаристской тематики.В июне 2022 года парламент Молдовы принял закон, который усиливает защиту информационного пространства, запрещая ретрансляцию российских новостных и аналитических программ, а также военных фильмов. Аналогичный законопроект был принят в 2017 году, направленный на противодействие "иностранной пропаганде", в том числе из России. Этот документ запрещал показ медиа-программ с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием.

