https://1prime.ru/20250922/mer-862599438.html

Мэр Хараре заявил о готовности принять Путина

Мэр Хараре заявил о готовности принять Путина - 22.09.2025, ПРАЙМ

Мэр Хараре заявил о готовности принять Путина

Хараре, столица Зимбабве, готова радушно принять президента РФ Владимира Путина в случае его визита, который также пошел бы на пользу экономическому... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T06:17+0300

2025-09-22T06:17+0300

2025-09-22T06:17+0300

экономика

мировая экономика

россия

зимбабве

москва

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862599438.jpg?1758511027

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Хараре, столица Зимбабве, готова радушно принять президента РФ Владимира Путина в случае его визита, который также пошел бы на пользу экономическому сотрудничеству, заявил в разговоре с РИА Новости мэр города Джейкоб Мафуме. В июне 2024 года, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пригласил российского коллегу посетить эту африканскую страну. "Хараре как город с распростёртыми объятиями принял бы вашего президента", - сказал мэр города агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве. Приезд Путина подтолкнул бы бизнес из России к инвестированию в местную экономику, считает градоначальник. Кроме того, он отметил российский вклад в освобождение Зимбабве от колониального гнета и добавил, что президент России мог бы посетить Хараре и увидеть результаты этой работы. Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.

зимбабве

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, зимбабве, москва, рф, владимир путин