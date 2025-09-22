Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.09.2025
Мэр Хараре заявил о готовности принять Путина
Мэр Хараре заявил о готовности принять Путина
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Хараре, столица Зимбабве, готова радушно принять президента РФ Владимира Путина в случае его визита, который также пошел бы на пользу экономическому сотрудничеству, заявил в разговоре с РИА Новости мэр города Джейкоб Мафуме. В июне 2024 года, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пригласил российского коллегу посетить эту африканскую страну. "Хараре как город с распростёртыми объятиями принял бы вашего президента", - сказал мэр города агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве. Приезд Путина подтолкнул бы бизнес из России к инвестированию в местную экономику, считает градоначальник. Кроме того, он отметил российский вклад в освобождение Зимбабве от колониального гнета и добавил, что президент России мог бы посетить Хараре и увидеть результаты этой работы. Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Хараре, столица Зимбабве, готова радушно принять президента РФ Владимира Путина в случае его визита, который также пошел бы на пользу экономическому сотрудничеству, заявил в разговоре с РИА Новости мэр города Джейкоб Мафуме.
В июне 2024 года, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пригласил российского коллегу посетить эту африканскую страну.
"Хараре как город с распростёртыми объятиями принял бы вашего президента", - сказал мэр города агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве.
Приезд Путина подтолкнул бы бизнес из России к инвестированию в местную экономику, считает градоначальник. Кроме того, он отметил российский вклад в освобождение Зимбабве от колониального гнета и добавил, что президент России мог бы посетить Хараре и увидеть результаты этой работы.
Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
 
