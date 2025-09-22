https://1prime.ru/20250922/mer-862599713.html
Мэр Зимбабве предложил запустить авиасообщение с Москвой
2025-09-22T06:26+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Запуск прямого авиасообщения между Хараре, столицей Зимбабве, и Москвой пошел бы на пользу сотрудничеству в гуманитарной и экономической сферах между странами, заявил в разговоре с РИА Новости мэр Хараре Джейкоб Мафуме.
"Прямые рейсы (между Хараре и Москвой - ред.) были бы полезны, в том числе для России и Юга Африки", - сказал собеседник агентства на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве, выразив интерес к авиасообщению по такому маршруту.
Он отметил, что многие зимбабвийцы выбирают Россию для получения там высшего образования. Запуск прямого авиасообщения был бы выгоден как им, так и бизнесменам из России, посещающим Зимбабве, добавил мэр.
В октябре 2022 года спикер нацсобрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда рассказал РИА Новости, что страна настроена на открытие прямого авиасообщения с Россией.
Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
