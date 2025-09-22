https://1prime.ru/20250922/mer-862600144.html
Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта
Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта - 22.09.2025, ПРАЙМ
Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта
Город Хараре, столица Зимбабве, хотел бы перенять опыт Москвы по развитию общественного транспорта, обращению с отходами, организации дорожного движения, как и... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T07:05+0300
2025-09-22T07:05+0300
2025-09-22T07:05+0300
бизнес
россия
экономика
москва
зимбабве
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862600144.jpg?1758513930
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Город Хараре, столица Зимбабве, хотел бы перенять опыт Москвы по развитию общественного транспорта, обращению с отходами, организации дорожного движения, как и наработки по развитию в других сферах, рассказал РИА Новости мэр Хараре Джейкоб Мафуме.
"Развитая система общественного транспорта, энергетика, обращение с отходами, ремонт дорог, управление дорожным движением. Есть целый ряд сфер, в которых мы могли бы учиться у Москвы. Город достиг очень хороших показателей за короткое время, и мы надеемся узнать, как можно добиться такого результата для Хараре", - сказал он агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве.
Джейкоб Мафуме подчеркнул особенную важность развития общественного транспорта в Хараре, где большая часть населения сегодня полагается на личные автомобили для перемещения по городу.
"Нам нужно сделать так, чтобы люди пересели на автобусы, на общественный транспорт, и на дорогах стало свободнее. Опыт Москвы в этом был бы крайне полезен", - заключил градоначальник.
Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
москва
зимбабве
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, зимбабве, ближний восток
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, ЗИМБАБВЕ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта
Мэр Хараре Мафуме: город хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Город Хараре, столица Зимбабве, хотел бы перенять опыт Москвы по развитию общественного транспорта, обращению с отходами, организации дорожного движения, как и наработки по развитию в других сферах, рассказал РИА Новости мэр Хараре Джейкоб Мафуме.
"Развитая система общественного транспорта, энергетика, обращение с отходами, ремонт дорог, управление дорожным движением. Есть целый ряд сфер, в которых мы могли бы учиться у Москвы. Город достиг очень хороших показателей за короткое время, и мы надеемся узнать, как можно добиться такого результата для Хараре", - сказал он агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве.
Джейкоб Мафуме подчеркнул особенную важность развития общественного транспорта в Хараре, где большая часть населения сегодня полагается на личные автомобили для перемещения по городу.
"Нам нужно сделать так, чтобы люди пересели на автобусы, на общественный транспорт, и на дорогах стало свободнее. Опыт Москвы в этом был бы крайне полезен", - заключил градоначальник.
Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.