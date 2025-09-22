https://1prime.ru/20250922/mer-862600144.html

Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта

2025-09-22T07:05+0300

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Город Хараре, столица Зимбабве, хотел бы перенять опыт Москвы по развитию общественного транспорта, обращению с отходами, организации дорожного движения, как и наработки по развитию в других сферах, рассказал РИА Новости мэр Хараре Джейкоб Мафуме. "Развитая система общественного транспорта, энергетика, обращение с отходами, ремонт дорог, управление дорожным движением. Есть целый ряд сфер, в которых мы могли бы учиться у Москвы. Город достиг очень хороших показателей за короткое время, и мы надеемся узнать, как можно добиться такого результата для Хараре", - сказал он агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве. Джейкоб Мафуме подчеркнул особенную важность развития общественного транспорта в Хараре, где большая часть населения сегодня полагается на личные автомобили для перемещения по городу. "Нам нужно сделать так, чтобы люди пересели на автобусы, на общественный транспорт, и на дорогах стало свободнее. Опыт Москвы в этом был бы крайне полезен", - заключил градоначальник. Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.

