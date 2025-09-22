Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/mer-862600144.html
Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта
Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта - 22.09.2025, ПРАЙМ
Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта
Город Хараре, столица Зимбабве, хотел бы перенять опыт Москвы по развитию общественного транспорта, обращению с отходами, организации дорожного движения, как и... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T07:05+0300
2025-09-22T07:05+0300
бизнес
россия
экономика
москва
зимбабве
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862600144.jpg?1758513930
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Город Хараре, столица Зимбабве, хотел бы перенять опыт Москвы по развитию общественного транспорта, обращению с отходами, организации дорожного движения, как и наработки по развитию в других сферах, рассказал РИА Новости мэр Хараре Джейкоб Мафуме. "Развитая система общественного транспорта, энергетика, обращение с отходами, ремонт дорог, управление дорожным движением. Есть целый ряд сфер, в которых мы могли бы учиться у Москвы. Город достиг очень хороших показателей за короткое время, и мы надеемся узнать, как можно добиться такого результата для Хараре", - сказал он агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве. Джейкоб Мафуме подчеркнул особенную важность развития общественного транспорта в Хараре, где большая часть населения сегодня полагается на личные автомобили для перемещения по городу. "Нам нужно сделать так, чтобы люди пересели на автобусы, на общественный транспорт, и на дорогах стало свободнее. Опыт Москвы в этом был бы крайне полезен", - заключил градоначальник. Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
москва
зимбабве
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, зимбабве, ближний восток
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, ЗИМБАБВЕ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
07:05 22.09.2025
 
Мэр Хараре заявил, что хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта

Мэр Хараре Мафуме: город хотел бы перенять опыт Москвы по развитию транспорта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Город Хараре, столица Зимбабве, хотел бы перенять опыт Москвы по развитию общественного транспорта, обращению с отходами, организации дорожного движения, как и наработки по развитию в других сферах, рассказал РИА Новости мэр Хараре Джейкоб Мафуме.
"Развитая система общественного транспорта, энергетика, обращение с отходами, ремонт дорог, управление дорожным движением. Есть целый ряд сфер, в которых мы могли бы учиться у Москвы. Город достиг очень хороших показателей за короткое время, и мы надеемся узнать, как можно добиться такого результата для Хараре", - сказал он агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве.
Джейкоб Мафуме подчеркнул особенную важность развития общественного транспорта в Хараре, где большая часть населения сегодня полагается на личные автомобили для перемещения по городу.
"Нам нужно сделать так, чтобы люди пересели на автобусы, на общественный транспорт, и на дорогах стало свободнее. Опыт Москвы в этом был бы крайне полезен", - заключил градоначальник.
Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАЗИМБАБВЕБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала