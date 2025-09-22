https://1prime.ru/20250922/mineraly-862639053.html

США и Казахстан обсудили совместные инвестиции в критически важные минералы

АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву направить совместные с республикой инвестиции в критически важные минералы, следует из видео встречи в Нью-Йорке, опубликованного пресс-службой казахстанского лидера. "Потенциал сотрудничества и укрепления экономик наших стран является ключевым фактором развития торговых связей и открывает широкие перспективы в сфере критически важных минералов, куда мы могли бы направить совместные инвестиции", - сказал Латник. Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.

