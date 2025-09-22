Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Казахстан обсудили совместные инвестиции в критически важные минералы - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/mineraly-862639053.html
США и Казахстан обсудили совместные инвестиции в критически важные минералы
США и Казахстан обсудили совместные инвестиции в критически важные минералы - 22.09.2025, ПРАЙМ
США и Казахстан обсудили совместные инвестиции в критически важные минералы
Министр торговли США Говард Латник предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву направить совместные с республикой инвестиции в критически важные... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T21:54+0300
2025-09-22T21:54+0300
бизнес
мировая экономика
казахстан
нью-йорк
сша
касым-жомарт токаев
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_4f946186e490c678558e616018df78b8.jpg
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву направить совместные с республикой инвестиции в критически важные минералы, следует из видео встречи в Нью-Йорке, опубликованного пресс-службой казахстанского лидера. "Потенциал сотрудничества и укрепления экономик наших стран является ключевым фактором развития торговых связей и открывает широкие перспективы в сфере критически важных минералов, куда мы могли бы направить совместные инвестиции", - сказал Латник. Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
https://1prime.ru/20250922/kontrakt-862631020.html
казахстан
нью-йорк
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f359fd5153eb355ee1236d00044aed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, казахстан, нью-йорк, сша, касым-жомарт токаев, оон
Бизнес, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Нью-Йорк, США, Касым-Жомарт Токаев, ООН
21:54 22.09.2025
 
США и Казахстан обсудили совместные инвестиции в критически важные минералы

Глава Минторга США предложил Токаеву вместе инвестировать в критически важные минералы

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Города мира. Нью-Йорк. Архивное фото
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву направить совместные с республикой инвестиции в критически важные минералы, следует из видео встречи в Нью-Йорке, опубликованного пресс-службой казахстанского лидера.
"Потенциал сотрудничества и укрепления экономик наших стран является ключевым фактором развития торговых связей и открывает широкие перспективы в сфере критически важных минералов, куда мы могли бы направить совместные инвестиции", - сказал Латник.
Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
В США назвали сделку с Казахстаном по локомотивам крупнейшей в истории
19:17
 
БизнесМировая экономикаКАЗАХСТАННью-ЙоркСШАКасым-Жомарт ТокаевООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала