США и Казахстан обсудили совместные инвестиции в критически важные минералы
США и Казахстан обсудили совместные инвестиции в критически важные минералы
2025-09-22T21:54+0300
бизнес
мировая экономика
казахстан
нью-йорк
сша
касым-жомарт токаев
оон
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву направить совместные с республикой инвестиции в критически важные минералы, следует из видео встречи в Нью-Йорке, опубликованного пресс-службой казахстанского лидера. "Потенциал сотрудничества и укрепления экономик наших стран является ключевым фактором развития торговых связей и открывает широкие перспективы в сфере критически важных минералов, куда мы могли бы направить совместные инвестиции", - сказал Латник. Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
