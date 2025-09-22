Минпромторг внедрит маркировку смартфонов и ноутбуков на постоянной основе

https://1prime.ru/20250922/minpromtorg-862617490.html

технологии

минпромторг

антон алиханов

бизнес

россия

СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует внедрить маркировку ноутбуков, смартфонов и электротехнической продукции на постоянной основе и ужесточить контроль за процессом производства в данной отрасли, сообщил глава министерства Антон Алиханов. "У нас прошел целый ряд экспериментов, это касалось смартфонов, ноутбуков, электротехнической продукции, и ряда других номенклатур, и мы надеемся, что маркировку мы внедрим сейчас уже на постоянной основе. По этой номенклатуре будем двигать ее дальше, по всей цепочке, и вверх, так сказать, и вниз", - сказал он в рамках пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". Он отметил, что таким образом профильные институты получат возможность заниматься проверкой достаточности уровня переработки и наличия действительного производства. "Мы действительно понимаем, что контроль нужно серьезно ужесточать и внедрять в режим маркировки", - добавил Алиханов. Глава Минпромторга привел в пример маркировку молочной продукции, благодаря которой теперь, по его словам, можно узнать буквально кличку коровы, чье молоко пьет потребитель. "Вот что-то похожее внедрят и здесь, и эта система обеспечит, собственно говоря, равные условия и равную конкуренцию. Чтобы мы все понимали, что это не шильдики переклеивающая какая-то контора в гараже, а действительно реальный производитель с реальной компетенцией, кадрами, оборудованием и так далее", - заключил министр.

