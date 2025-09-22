https://1prime.ru/20250922/mintsifry-862613465.html

В Минцифры рассказали о способах применения QR-кода из сервиса "Госдоки"

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждение личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Госдоки" - сервис в приложении "Госуслуг", с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нём появится возможность создать QR-код, который в определённых ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Постановление об этом подписало правительство", - говорится в сообщении. "На первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах - при покупке товаров 18+, в кино или музеях - при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем", - добавили в Минцифры. В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы. В Минцифры уточнили, что использование QR-кодов будет добровольным, а бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые данные. "Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определёнными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "Госдоки" - предъявить QR-код можно будет только в них", - отметили в Минцифры.

