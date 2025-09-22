https://1prime.ru/20250922/mironov-862598335.html

Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить зарплаты главврачей и директоров школ - не более чем в два раза выше зарплат сотрудников, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила для медицинских и образовательных организаций всех уровней подведомственности: заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предел в 100% - это управленческая надбавка, достаточная для оценки повышенной ответственности руководителя, юридически и экономически ее необходимо привязать к зарплате персонала. Дальнейший рост вознаграждения руководителя должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива, а не от увеличения персональных стимулирующих выплат, уверен лидер партии. "Сейчас получается все ровным счетом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок. Из-за этого мы наблюдаем чрезмерный разрыв между зарплатами руководства и рядового персонала", - добавил он. По мнению Миронова, у обычных врачей, медсестер, учителей это разрушает мотивацию к работе, и такая система оплаты труда способствует профессиональному выгоранию работников, уходу из профессии. "Во многом по этой причине в школах, поликлиниках и больницах ощущается острая нехватка кадров", – заключил политик.

