Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025"
2025-09-22T00:18+0300
2025-09-22T00:18+0300
общество
рф
сочи
михаил мишустин
денис мантуров
антон алиханов
ран
минпромторг
минобрнауки
00:18 22.09.2025
 
Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025"

Мишустин выступит на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025»

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступит на пленарной сессии российского форума "Микроэлектроника 2025", сообщила пресс-служба правительства.
Одиннадцатый форум "Микроэлектроника" проходит 21-27 сентября на площадке научно-технологического университета "Сириус".
"Двадцать второго сентября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании российского форума "Микроэлектроника 2025", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным кабмина, в мероприятии также будут участвовать первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков и президент Российской академии наук (РАН), председатель программного комитета форума Геннадий Красников.
Мишустин в прошлом году тоже принимал участие в работе этого форума, который последние несколько лет проходит в сентябре на федеральной территории "Сириус", недалеко от Сочи.
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек. Микроэлектроника - одно из направлений электронной промышленности.
Президент РАН в недавнем интервью РИА Новости подчеркивал, что развитие собственной микроэлектроники не имеет альтернативы для обеспечения технологического суверенитета России. У отечественных разработчиков в этой сфере есть серьезные и даже уникальные результаты, отметил Красников. Он напомнил, что в России запущена большая программа развития микроэлектронных технологий.
Помимо производства и разработки интегральных микросхем, существует программа по созданию отечественного электронного машиностроения - то есть оборудования, которое традиционно находится под эмбарго для поставок в РФ, отметил президент РАН. И на этом направлении у России есть значительные результаты по ряду установок. Например, уже появился российский "степпер" для литографии, оборудование для атомарно-слоевого осаждения и травления, эпитаксиальные установки, в том числе для формирования нитрида галлия на кремнии, рассказал Красников, отметив, что таких примеров можно привести много.
Участники нынешнего форума будут рассматривать не только микроэлектронные технологии, говорил президент РАН. Предстоят также отдельные секции по квантовым технологиям, квантовой передаче данных, квантовым вычислениям, фотонике.
ФОРУМ "МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"
Форум "Микроэлектроника" проводится в России ежегодно с 2015 года. Этот форум - преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-х годах в Гурзуфе.
Микроэлектроника считается одной из основ технологического суверенитета страны. Цель форума - обсудить перспективные направления развития отрасли с участием представителей научного сообщества, госструктур и бизнеса.
Юбилейный форум 2024 года был посвящен перспективам развития российской микроэлектронной отрасли.
Нынешний форум соберет более 4 тысяч участников, рассказал глава РАН. Форум включает деловую программу и выставку, где будут показаны основные достижения, полученные за год, прошедший с предыдущего форума.
 
