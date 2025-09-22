https://1prime.ru/20250922/mishustin-862599328.html
Мишустин поздравил президента Туркмении с днем рождения
АШХАБАД, 22 сен – ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения, отметив, что Москва готова к наращиванию практического взаимодействия с Ашхабадом.
Бердымухамедов в понедельник празднует 44-летие.
"Подтверждаю готовность правительства Российской Федерации к наращиванию всего комплекса практического взаимодействия, созданию благоприятных условий для запуска новых программ и инициатив. Это в полной мере отвечает интересам России и Туркменистана", – цитирует послание Мишустина официальная газета "Нейтральный Туркменистан" в понедельник.
Он отметил, что во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в различных областях.
"Хотел бы особо отметить ваш значимый вклад в укрепление российско-туркменистанских отношений дружбы и стратегического партнёрства… С теплотой вспоминаю встречи с вами, которые всегда проходят в откровенной и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное и плодотворное общение. От души желаю вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности", – добавил Мишустин.
