Мишустин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Мишустин поздравил президента Туркмении с днем рождения - 22.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Премьер России Михаил Мишустин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения, отметив, что Москва готова к наращиванию практического... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T06:02+0300
2025-09-22T06:02+0300
россия
экономика
туркмения
москва
ашхабад
михаил мишустин
сердар бердымухамедов
АШХАБАД, 22 сен – ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения, отметив, что Москва готова к наращиванию практического взаимодействия с Ашхабадом. Бердымухамедов в понедельник празднует 44-летие. "Подтверждаю готовность правительства Российской Федерации к наращиванию всего комплекса практического взаимодействия, созданию благоприятных условий для запуска новых программ и инициатив. Это в полной мере отвечает интересам России и Туркменистана", – цитирует послание Мишустина официальная газета "Нейтральный Туркменистан" в понедельник. Он отметил, что во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в различных областях. "Хотел бы особо отметить ваш значимый вклад в укрепление российско-туркменистанских отношений дружбы и стратегического партнёрства… С теплотой вспоминаю встречи с вами, которые всегда проходят в откровенной и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное и плодотворное общение. От души желаю вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности", – добавил Мишустин.
россия, туркмения, москва, ашхабад, михаил мишустин, сердар бердымухамедов
РОССИЯ, Экономика, ТУРКМЕНИЯ, МОСКВА, Ашхабад, Михаил Мишустин, Сердар Бердымухамедов
06:02 22.09.2025
 
Мишустин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Мишустин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения

АШХАБАД, 22 сен – ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения, отметив, что Москва готова к наращиванию практического взаимодействия с Ашхабадом.
Бердымухамедов в понедельник празднует 44-летие.
"Подтверждаю готовность правительства Российской Федерации к наращиванию всего комплекса практического взаимодействия, созданию благоприятных условий для запуска новых программ и инициатив. Это в полной мере отвечает интересам России и Туркменистана", – цитирует послание Мишустина официальная газета "Нейтральный Туркменистан" в понедельник.
Он отметил, что во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в различных областях.
"Хотел бы особо отметить ваш значимый вклад в укрепление российско-туркменистанских отношений дружбы и стратегического партнёрства… С теплотой вспоминаю встречи с вами, которые всегда проходят в откровенной и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное и плодотворное общение. От души желаю вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности", – добавил Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯТУРКМЕНИЯМОСКВААшхабадМихаил МишустинСердар Бердымухамедов
 
 
