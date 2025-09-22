https://1prime.ru/20250922/mishustin-862611511.html

Мишустин сообщил о готовности России к сотрудничеству в сфере технологий

Россия открыта для расширения международного сотрудничества в технологических сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.09.2025, ПРАЙМ

СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Россия открыта для расширения международного сотрудничества в технологических сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы в принципе открыты для расширения любого международного сотрудничества во многих технологических сферах, и приглашаем дружественные государства к объединению исследовательского потенциала, производственных возможностей, чтобы эффективно использовать сильные стороны друг друга", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025". Он напомнил, что президент России поставил задачу в течение ближайших шести лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,6 триллиона рублей и обеспечить большинство потребностей страны, а именно - примерно 70%.

