https://1prime.ru/20250922/mishustin-862612372.html

Мишустин рассказал о пути России к полному суверенитету в микроэлектронике

Мишустин рассказал о пути России к полному суверенитету в микроэлектронике - 22.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о пути России к полному суверенитету в микроэлектронике

России предстоит пройти сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике, для весомых достижений нужны неординарные идеи и решения, заявил... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T12:48+0300

2025-09-22T12:48+0300

2025-09-22T12:48+0300

россия

общество

михаил мишустин

сколково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862612103_0:0:2336:1314_1920x0_80_0_0_b2f02ca6c19d2758b8122781b5e29df0.jpg

СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. России предстоит пройти сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике, для весомых достижений нужны неординарные идеи и решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". "Вместе с тем, конечно, зависимость от зарубежных технологий, будем говорить честно, пока сохраняется. И впереди еще сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике. Но если, я сказал бы, все время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то нам, конечно, вряд ли удастся быстро догнать их, и для весомых достижений нужны неординарные меры, неординарные идеи, решения, которые были бы способны помочь, что называется, "срезать углы" - там, где это возможно", - сказал Мишустин. По его словам, в этой ситуации на первое место выходит роль коллективов ученых и разработчиков. Он напомнил, что на их поддержку нацелена большая экосистема институтов развития, в частности Российский научный фонд, фонды перспективных исследований, содействия инновациям, "Сколково", Агентство по технологическому развитию. Глава кабмина также призвал улучшить эффективность этой работы и повысить координацию с Российской академией наук.

https://1prime.ru/20250918/mishustin-862423639.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , михаил мишустин, сколково