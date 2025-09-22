Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-22T12:48+0300
2025-09-22T12:48+0300
россия
общество
михаил мишустин
сколково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862612103_0:0:2336:1314_1920x0_80_0_0_b2f02ca6c19d2758b8122781b5e29df0.jpg
https://1prime.ru/20250918/mishustin-862423639.html
россия, общество , михаил мишустин, сколково
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, Сколково
12:48 22.09.2025
 
Мишустин рассказал о пути России к полному суверенитету в микроэлектронике

Мишустин: РФ предстоит пройти сложный путь к полному суверенитету в микроэлектронике

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
© РИА Новости . Александр Астафьев
СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. России предстоит пройти сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике, для весомых достижений нужны неординарные идеи и решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".
"Вместе с тем, конечно, зависимость от зарубежных технологий, будем говорить честно, пока сохраняется. И впереди еще сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике. Но если, я сказал бы, все время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то нам, конечно, вряд ли удастся быстро догнать их, и для весомых достижений нужны неординарные меры, неординарные идеи, решения, которые были бы способны помочь, что называется, "срезать углы" - там, где это возможно", - сказал Мишустин.
По его словам, в этой ситуации на первое место выходит роль коллективов ученых и разработчиков. Он напомнил, что на их поддержку нацелена большая экосистема институтов развития, в частности Российский научный фонд, фонды перспективных исследований, содействия инновациям, "Сколково", Агентство по технологическому развитию.
Глава кабмина также призвал улучшить эффективность этой работы и повысить координацию с Российской академией наук.
РОССИЯОбществоМихаил МишустинСколково
 
 
