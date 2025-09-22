https://1prime.ru/20250922/mishustin-862612372.html
Мишустин рассказал о пути России к полному суверенитету в микроэлектронике
Мишустин рассказал о пути России к полному суверенитету в микроэлектронике
СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. России предстоит пройти сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике, для весомых достижений нужны неординарные идеи и решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". "Вместе с тем, конечно, зависимость от зарубежных технологий, будем говорить честно, пока сохраняется. И впереди еще сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике. Но если, я сказал бы, все время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то нам, конечно, вряд ли удастся быстро догнать их, и для весомых достижений нужны неординарные меры, неординарные идеи, решения, которые были бы способны помочь, что называется, "срезать углы" - там, где это возможно", - сказал Мишустин. По его словам, в этой ситуации на первое место выходит роль коллективов ученых и разработчиков. Он напомнил, что на их поддержку нацелена большая экосистема институтов развития, в частности Российский научный фонд, фонды перспективных исследований, содействия инновациям, "Сколково", Агентство по технологическому развитию. Глава кабмина также призвал улучшить эффективность этой работы и повысить координацию с Российской академией наук.
