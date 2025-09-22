Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-президент Молдавии рассказал о попытках власти запугать граждан - 22.09.2025
Экс-президент Молдавии рассказал о попытках власти запугать граждан
2025-09-22T11:53+0300
2025-09-22T11:53+0300
политика
общество
молдавия
игорь додон
майя санду
евгения гуцул
кишинев
КИШИНЕВ, 22 сен - ПРАЙМ. Полиция по указанию властей Молдавии проводит на севере страны обыски в территориальных представительствах соцпартии, пытаясь запугать граждан, заявил экс-президент, председатель партии Игорь Додон. Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. "В эти минуты проходят обыски у наших коллег на севере: у руководителей территориальных организаций в Дрокии и Рышканах. Преступный режим партии "Действие и солидарность" пытается нас запугать, устрашить людей, заставить нас замолчать. Майя Санду и ПДС уже ищут поводы для отмены выборов, потому что знают, что получат плохой результат 28 сентября", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, это свидетельствует об агонии властей, который понимают, что "их политический конец близок". "Мы не сдадимся. Уважаемые граждане, нам осталось выстоять всего неделю. Голос народа сильнее диктатуры", - подчеркнул Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
молдавия, игорь додон, майя санду, евгения гуцул, кишинев
Политика, Общество, МОЛДАВИЯ, Игорь Додон, Майя Санду, Евгения Гуцул, Кишинев
11:53 22.09.2025
 
Экс-президент Молдавии рассказал о попытках власти запугать граждан

КИШИНЕВ, 22 сен - ПРАЙМ. Полиция по указанию властей Молдавии проводит на севере страны обыски в территориальных представительствах соцпартии, пытаясь запугать граждан, заявил экс-президент, председатель партии Игорь Додон.
Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации.
"В эти минуты проходят обыски у наших коллег на севере: у руководителей территориальных организаций в Дрокии и Рышканах. Преступный режим партии "Действие и солидарность" пытается нас запугать, устрашить людей, заставить нас замолчать. Майя Санду и ПДС уже ищут поводы для отмены выборов, потому что знают, что получат плохой результат 28 сентября", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, это свидетельствует об агонии властей, который понимают, что "их политический конец близок". "Мы не сдадимся. Уважаемые граждане, нам осталось выстоять всего неделю. Голос народа сильнее диктатуры", - подчеркнул Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
