В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя" - 22.09.2025
В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя"
В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя" - 22.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя"
Проведение акции "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у россиян дома, тем самым банки и торговые сети сокращают издержки на | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T20:36+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Проведение акции "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у россиян дома, тем самым банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет, а ЦБ меньше их чеканит, рассказал в интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов. Акция Банка России "Монетная неделя", в рамках которой можно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет, проходит в России с 22 сентября по 4 октября. "Такие акции позволяют вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у людей дома. В итоге мы меньше чеканим, а банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет. Так что если у вас есть монетки, приносите их в банк или магазин", - объяснил Белов. Белов напомнил, что ЦБ проводит эту акцию два раза в год, за время весенней, которая проходила в апреле, было собрано более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей.
20:36 22.09.2025
 
В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя"

Белов: акция «Монетная неделя» позволяет вернуть в оборот скапливающуюся мелочь

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Проведение акции "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у россиян дома, тем самым банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет, а ЦБ меньше их чеканит, рассказал в интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов.
Акция Банка России "Монетная неделя", в рамках которой можно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет, проходит в России с 22 сентября по 4 октября.
"Такие акции позволяют вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у людей дома. В итоге мы меньше чеканим, а банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет. Так что если у вас есть монетки, приносите их в банк или магазин", - объяснил Белов.
Белов напомнил, что ЦБ проводит эту акцию два раза в год, за время весенней, которая проходила в апреле, было собрано более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей.
Банк России сообщил сроки акции "Монетная неделя"
Заголовок открываемого материала