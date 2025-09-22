https://1prime.ru/20250922/monety-862635386.html

В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя"

В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя" - 22.09.2025, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя"

Проведение акции "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у россиян дома, тем самым банки и торговые сети сокращают издержки на | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T20:36+0300

2025-09-22T20:36+0300

2025-09-22T20:36+0300

финансы

россия

банки

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/75942/44/759424404_0:460:1333:1210_1920x0_80_0_0_abf172815dbfabf2bfa83ef4fffba3f8.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Проведение акции "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у россиян дома, тем самым банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет, а ЦБ меньше их чеканит, рассказал в интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов. Акция Банка России "Монетная неделя", в рамках которой можно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет, проходит в России с 22 сентября по 4 октября. "Такие акции позволяют вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у людей дома. В итоге мы меньше чеканим, а банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет. Так что если у вас есть монетки, приносите их в банк или магазин", - объяснил Белов. Белов напомнил, что ЦБ проводит эту акцию два раза в год, за время весенней, которая проходила в апреле, было собрано более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250922/aktsiya-862607069.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, банк россия