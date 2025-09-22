https://1prime.ru/20250922/monety-862635386.html
В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя"
В ЦБ рассказали об акции "Монетная неделя"
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Проведение акции "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у россиян дома, тем самым банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет, а ЦБ меньше их чеканит, рассказал в интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов. Акция Банка России "Монетная неделя", в рамках которой можно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет, проходит в России с 22 сентября по 4 октября. "Такие акции позволяют вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у людей дома. В итоге мы меньше чеканим, а банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет. Так что если у вас есть монетки, приносите их в банк или магазин", - объяснил Белов. Белов напомнил, что ЦБ проводит эту акцию два раза в год, за время весенней, которая проходила в апреле, было собрано более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей.
